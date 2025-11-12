Está dolido: Nicolás Castillo le vuelve a declarar la guerra a Universidad Católica con duras palabras

Nicolás Castillo se lanza contra la UC.

Por: Fabián Marambio

NOTAS DESTACADAS

Madre de Valentina Alarcón reveló nuevos detalles y una inquietante teoría

“Alguien le tendió una trampa”: Madre de Valentina Alarcón reveló nuevos detalles y una inquietante teoría
Universidad de Chile

¡Lo miran de cerca! Universidad de Chile tiene en la mira a seleccionado nacional como fichaje

¡Todo resuelto! Listas las llaves para la Liguilla del Ascenso en la Primera B
Cristal Aguilera, hermana de Krishna, sufrió violento ataque en San Bernardo

¡Revelaron impactante foto! Cristal Aguilera, hermana de Krishna, sufrió violento ataque en San Bernardo

¡Carrera contra el tiempo! El dilema de Universidad de Chile con Felipe Salomoni
Tomás Barrios campeón del Challenger de Cali

¡Sigue imparable! Tomás Barrios suma un gran debut en Challenger 100 de Montevideo
Jeannette Jara responde a furioso ataque de Kast en pleno cierre de campaña

“Todos merecemos respeto”: Jeannette Jara responde a furioso ataque de Kast en pleno cierre de campaña
¡No es su polola! Filtran mensajes subidos de tono de Gary Medel a otra mujer

¡No es su polola! Filtran mensajes subidos de tono de Gary Medel a otra mujer
Manley Clerveaux cortado en Colo Colo.

Se supo todo: revelan nuevos antecedentes de la indisciplina de Manley Clerveaux en Colo Colo
Marcelo Pablo Barticciotto detalla llegada de su hijo a Colo Colo

Hasta con la '7': Marcelo Pablo Barticciotto detalla la posible llegada de su hijo Bruno a Colo Colo

Nicolás Castillo es considerado por los hinchas como un verdadero referente de universidad Católica, sin embargo, al parecer desde el club no lo consideran tan así. El abandonó el equipo peleado con la dirigencia y envuelto en una serie de dimes y diretes que continúan hasta el día de hoy.

El delantero aún no perdona al club que lo formó y se ha mostrado bastante molesto con la dirigencia por su manera de gestionar la institución. Ahora, aprovechó la eliminación de Chile Sub 17 para lanzarle nuevamente sus dardos a José María Buljubasich y compañía.

Nicolás Castillo nuevamente se lanza contra la UC

En sus redes sociales, el jugador de 32 años escribió que "cuatro jugadores de la Universidad Católica, tres de ellos con contrato profesional, representando a Chile en el Mundial Sub 17 y, sin embargo, ni una publicación, ni un reconocimiento, ni un solo partido destacado por parte de Cruzados”.

Quizás te pueda interesar: Hasta con la '7': Marcelo Pablo Barticciotto detalla la posible llegada de su hijo Bruno a Colo Colo

Nicolás Castillo se lanza contra la UC.
Los dichos de Castillo contra la UC.

Pero eso no fue todo, porque el actual jugador del City Soccer FC de la Cuarta División de Estados Unidos agregó que "estos chicos hicieron un enorme sacrificio por vestir la camiseta de su país, llevando el nombre de la Católica con orgullo y compromiso… Ojalá que cuando vuelvan a Chile la prioridad sea clara: verlos entrenando y compitiendo con el plantel profesional".

Así las cosas, Castillo aprovechó una nueva oportunidad para lanzarse contra Universidad Católica y la manera de trabajar que han llevado a cabo durante los últimos años. Es más, atrás parecen haber quedado sus años gloriosos del tetracampeonato y al delantero le preocupa la situación.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

NOTAS DESTACADAS

Madre de Valentina Alarcón reveló nuevos detalles y una inquietante teoría

“Alguien le tendió una trampa”: Madre de Valentina Alarcón reveló nuevos detalles y una inquietante teoría
Universidad de Chile

¡Lo miran de cerca! Universidad de Chile tiene en la mira a seleccionado nacional como fichaje

¡Todo resuelto! Listas las llaves para la Liguilla del Ascenso en la Primera B
Cristal Aguilera, hermana de Krishna, sufrió violento ataque en San Bernardo

¡Revelaron impactante foto! Cristal Aguilera, hermana de Krishna, sufrió violento ataque en San Bernardo

¡Carrera contra el tiempo! El dilema de Universidad de Chile con Felipe Salomoni
Tomás Barrios campeón del Challenger de Cali

¡Sigue imparable! Tomás Barrios suma un gran debut en Challenger 100 de Montevideo
Jeannette Jara responde a furioso ataque de Kast en pleno cierre de campaña

“Todos merecemos respeto”: Jeannette Jara responde a furioso ataque de Kast en pleno cierre de campaña
¡No es su polola! Filtran mensajes subidos de tono de Gary Medel a otra mujer

¡No es su polola! Filtran mensajes subidos de tono de Gary Medel a otra mujer
Manley Clerveaux cortado en Colo Colo.

Se supo todo: revelan nuevos antecedentes de la indisciplina de Manley Clerveaux en Colo Colo
Marcelo Pablo Barticciotto detalla llegada de su hijo a Colo Colo

Hasta con la '7': Marcelo Pablo Barticciotto detalla la posible llegada de su hijo Bruno a Colo Colo
Gustavo Álvarez advierte en U de Chile.

Para seguir en el club: destapan las primeras exigencias de Gustavo Álvarez en la U
Bruno Barticciotto es acercado a Colo Colo.

Se anticipó el mercado: hijo de leyenda de Colo Colo vuelve a sonar para reforzar el equipo
Álvaro Díaz, de 31 Minutos, revela su candidato y sincera preocupación por el país

“¿Sabes el miedo que me da?”: Álvaro Díaz, de 31 Minutos, revela su candidato y sincera preocupación por el país
Latam enfrenta huelga de pilotos tras quiebre en negociaciones

¿Qué medidas tomó la aerolínea? Latam enfrenta huelga de pilotos tras quiebre en negociaciones
Chilevisión anuncia transmisión de “Rojo Histórico”

Chilevisión anuncia transmisión de “Rojo Histórico”, el duelo que homenajeará la hazaña olímpica de Sidney 2000
Corte rechazó intento de frenar reconversión de Punta Peuco

Internos pierden batalla legal: Corte rechazó intento de frenar reconversión de Punta Peuco
La Roja ya tiene nómina para la fecha FIFA de Octubre.

¡Todo listo! Días y horarios confirmados para los amistosos de La Roja
Exesposa de Eduardo Cruz-Coke y sus sospechas tras petición de familia de Trinidad

“Después de todo lo que han hecho”: Exesposa de Eduardo Cruz-Coke y sus sospechas tras petición de familia de Trinidad
Aníbal Mosa habla sobre muerte de hincha de Colo Colo

¡SIGUE LA POLÉMICA! El fuerte palito de histórico de Colo Colo a Aníbal Mosa
Cristián Garín avanza en el Challenger 75 de Antofagasta.

¡Comenzando bien la semana! Cristián Garín tiene un buen debut en Challenger 100 de Montevideo