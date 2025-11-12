Está dolido: Nicolás Castillo le vuelve a declarar la guerra a Universidad Católica con duras palabras

Nicolás Castillo es considerado por los hinchas como un verdadero referente de universidad Católica, sin embargo, al parecer desde el club no lo consideran tan así. El abandonó el equipo peleado con la dirigencia y envuelto en una serie de dimes y diretes que continúan hasta el día de hoy.

El delantero aún no perdona al club que lo formó y se ha mostrado bastante molesto con la dirigencia por su manera de gestionar la institución. Ahora, aprovechó la eliminación de Chile Sub 17 para lanzarle nuevamente sus dardos a José María Buljubasich y compañía.

Nicolás Castillo nuevamente se lanza contra la UC

En sus redes sociales, el jugador de 32 años escribió que "cuatro jugadores de la Universidad Católica, tres de ellos con contrato profesional, representando a Chile en el Mundial Sub 17 y, sin embargo, ni una publicación, ni un reconocimiento, ni un solo partido destacado por parte de Cruzados”.

Los dichos de Castillo contra la UC.

Pero eso no fue todo, porque el actual jugador del City Soccer FC de la Cuarta División de Estados Unidos agregó que "estos chicos hicieron un enorme sacrificio por vestir la camiseta de su país, llevando el nombre de la Católica con orgullo y compromiso… Ojalá que cuando vuelvan a Chile la prioridad sea clara: verlos entrenando y compitiendo con el plantel profesional".

Así las cosas, Castillo aprovechó una nueva oportunidad para lanzarse contra Universidad Católica y la manera de trabajar que han llevado a cabo durante los últimos años. Es más, atrás parecen haber quedado sus años gloriosos del tetracampeonato y al delantero le preocupa la situación.

