Monsalve y los detalles de su reunión con el presidente Boric: “No tengo porqué dudar de lo que me dices”

Ante la Fiscalía Centro Norte, Manuel Monsalve, ex subsecretario del Interior, presentó su testimonio en respuesta a las acusaciones de violación y abuso sexual formuladas por una asesora de su equipo.

De acuerdo con el testimonio publicado por La Tercera, Monsalve reveló detalles sobre su reunión con el presidente Gabriel Boric el martes 15 de octubre, antes de que la denuncia en su contra se hiciera pública en los medios.

Afirmó que aquel martes el presidente le envió mensajes a través de Signal antes de comunicarse con él mediante una llamada telefónica. “Me dijo que debía reunirme con él y fijamos una reunión pasadas las 19.00 horas, no me dijo para qué”, explicó.

Previo a su encuentro con el presidente, Monsalve relató que se juntó con la abogada Luppy Aguirre y Gabriel de la Fuente. “Le conté lo ocurrido el 22 de septiembre, le conté de las reuniones que sostuve con la jefa de inteligencia de la PDI y después (Aguirre) me dice, ‘mira, además de decisiones como jefa jurídica del Ministerio del Interior además debes tener un abogado privado’. Le dije que bueno y coordino con Lino Dissi, Luppy es quien me da el nombre de Dino”, contó.

El encuentro con Boric

Más adelante, el ex subsecretario relató que sostuvo una reunión con el presidente Boric, en la cual el mandatario le informó sobre la denuncia en su contra. “Pensé que el Presidente me había citado por otro motivo, porque había mucha preocupación por los movimientos que se podían dar en La Moneda y si yo continuaba o no en el cargo. Al entrar le dije ‘Presidente antes que me diga algo, le tengo que contar algo delicado’, él me dice ‘la denuncia’ le dije que no tenía noticia de eso. Ahí me dice es una denuncia por algo sexual y me pide que le cuente lo que ocurrió”, narró.

“Le conté que había salido con (nombre de la denunciante), una funcionaria…”, agregó. “El Presidente me dio un par de datos, él me dijo que la denuncia era de parte de una funcionaria por abuso sexual, creo que esas eran sus palabras, que había sido informado de una denuncia por abuso sexual. Le dije que no tenía conocimiento de esto, él me insistió en que era una denuncia por abuso sexual de una funcionaria”, declaró.

Al ser consultado sobre si le había aclarado “la denuncia ante quién”, el exsubsecretario señaló que “no, él solo me relató que había sido informado por la ministra del Interior que había una denuncia de una persona que trabajaba en la Subsecretaría y que estaba siendo investigada por la PDI”.

“Le conté los hechos del 22 y 23, le conté que salí con ella, a donde fuimos, lo que ingerimos, la pérdida de memoria, el haber despertado con ella al lado, que tenía un vacío de 8 o 10 horas, que ella también tenía esta pérdida de memoria, el hecho de que nunca antes nos había ocurrido algo de esta naturaleza, que nos parecía muy extraño, le comenté que había hablado con la PDI y había visto imágenes del hotel y que estaba impresionado de estas imágenes porque no tenía memoria de haber hecho esas acciones y que tenía la preocupación de que terceras personas habían tenido injerencia y por eso había recurrido a la PDI por asesoría”, relató.

“Él me dijo: “No tengo porqué dudar de lo que me dices”, hace alusión a la presunción de inocencia y a que la investigación recién se estaba iniciando”, contó Monsalve. “Luego me preguntó si había informado a mi familia; le respondí que no. Entonces me preguntó dónde estaban y me dijo que debía informarles, finalmente me dijo: ‘Tienes que ir a ver a tu familia’”, aseveró.

“Al otro día tenía dos actividades laborales que parecían impostergables, y me volvió a insistir que fuera donde mi familia a informarle. Tras esto me pide que hable con la ministra del Interior, lo asumí como una instrucción de él y creo que después de esto terminó la reunión”, aseguró el ex subsecretario.

“Él (Presidente) me preguntó si teníamos una relación previa, le respondí: ‘Presidente, salí dos veces con ella a comer, el 1 de septiembre y el 22 de septiembre. No le contesté ni sí, ni no, frente a la pregunta de relación”, puntualizó.

Cuando fue interrogado sobre si había expresado al mandatario su inquietud respecto a la posible actuación de Carabineros, Monsalve señaló que no había profundizado en los detalles. “No se me ocurrió en este momento. Cuando entré donde el Presidente pensé que la reunión era por otro motivo y en ese momento no se ocurrió contarle”, aseveró.

Tras salir de la oficina del presidente, el ex subsecretario se comunicó con la entonces ministra del Interior, Carolina Tohá, expresando la necesidad de reunirse con ella. Sin embargo, la exministra lo contactó para informarle que la Policía de Investigaciones se dirigía a su hotel, lo que llevó a Monsalve a tomar la decisión de trasladarse de inmediato.

Con respecto a si tenía detalles sobre la denuncia y el fiscal a cargo, Monsalve explicó que “no, no sabía esto, en la reunión con el Presidente creo que me dijo que era denuncia ante el Ministerio Público. El Presidente me reiteró en tres oportunidades ir a ver a mi familia, al final lo entendí como una instrucción”.