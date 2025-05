Manuel Monsalve reveló que conoció a su denunciante cuando ella era estudiante universitaria

Recientemente, La Tercera publicó la declaración que Manuel Monsalve, exsubsecretario del Interior, entregó ante la Fiscalía en el marco de la investigación por los delitos de violación y abuso sexual que lo mantuvieron seis meses en prisión preventiva.

En su testimonio, Monsalve describió cómo su relación con la denunciante comenzó a través de conversaciones por WhatsApp. Según su relato, ella le enviaba emoticones de corazones rojos, los cuales interpretó como señales de interés personal. Con el tiempo, estas interacciones evolucionaron hacia encuentros fuera del ámbito laboral, motivados por el interés que él tenía en la mujer. “Ella es una persona joven, medianamente atractiva”, expresó.

En relación al beso ocurrido el 1 de septiembre de 2023 en el Costanera Center, aseguró que fue consensuado, aunque la denunciante lo negó. Sobre el encuentro en el restaurante Ají Seco Místico, Monsalve señaló que ambos se despertaron desnudos, pero aseguró no recordar lo sucedido después de consumir un segundo pisco sour.

Se conocieron en 2017

Por otro lado, el ex subsecretario relató que conoció a la denunciante en 2017, cuando ella aún era estudiante universitaria y buscaba apoyo para ingresar al mundo laboral.

Monsalve explicó que su primer vínculo con la denunciante se dio a través de su padre, un dirigente comunal en la provincia de Arauco, región que él representó como diputado durante tres períodos. Explicó que el padre “en un momento pudo haber tenido un rol más activo” en sus campañas, pero luego se alejó del partido.

Luego aseguró que el padre tomó contacto con él para solicitar apoyo en la inserción laboral de su hija. “Él tomó contacto conmigo para que pudiera colaborar en conseguirle una práctica o trabajo a su hija; este tipo de consultas era habitual para mí como parlamentario”, afirmó.

Finalmente, fue la misma joven quien se comunicó con él. “Ella tomó contacto conmigo para decirme que estaba en Valparaíso en 2017... Nos juntamos a comer en Valparaíso, la pasé a buscar a una casa de un familiar, creo que era una tía, esta casa estaba muy cercana al Congreso... no establecimos ninguna relación personal aparte de esos tres encuentros”, contó.

En su declaración, Manuel Monsalve explicó que los encuentros con la denunciante se realizaron de manera privada. Al ser consultado sobre la frecuencia de este tipo de reuniones, señaló que no era algo habitual, aunque reconoció que en ocasiones compartía comidas con distintas personas, incluidas mujeres.

Al final, puntualizó que perdió contacto con ella hasta que fue contratada en el actual gobierno. “No volví a tener conocimiento de ella hasta que ingresa a trabajar a la subsecretaría; ella ingresó a trabajar en junio de 2023″, aseguró. “No hablé con ella, no la entrevisté, no participé en el proceso de selección, me enteré cuando ella ya estaba desempeñando sus funciones”, sentenció.