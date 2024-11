“Nos hemos puesto en contacto con la denunciante”: Ministra Orellana se refirió a denuncia por abuso sexual contra diputada Riquelme

Antonia Orellana, ministra de la Mujer y Equidad de Género, se pronunció recientemente frente a la denuncia por abuso sexual presentada contra la diputada Marcela Riquelme (FA). En ese sentido, confirmó que han establecido contacto con la denunciante. Los hechos fueron reportados al Tribunal Supremo del Frente Amplio, que decidió suspender la militancia de la parlamentaria, representante del distrito 15 de la región de O'Higgins.

La Dirección Nacional del Frente Amplio informó que han contactado a la denunciante para brindarle “el apoyo y acompañamiento que requiera en el difícil proceso que está viviendo”. Además, señalaron que investigarán la filtración de la denuncia a los medios de comunicación. En este contexto, la ministra Orellana también abordó la denuncia contra la diputada Riquelme.

Según consignó CNN Chile, la ministra de la Mujer y Equidad de Género aseguró que rechazan “toda forma de violencia” y reveló que “nos hemos puesto en contacto con la denunciante, y le ofrecimos atención y apoyo psicosocial, el cual ha aceptado”.

“Recordamos que nuestro Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género también atiende a mujeres que han sufrido violencia por parte de otras mujeres y que, por lo tanto, tampoco en estos casos se requiere de una denuncia poder asistir a nuestros centros, buscar orientación, buscar apoyo jurídico o psicosocial”, detalló Antonia Orellana.

¿Qué ha dicho Riquelme?

Por su parte, tras revelarse la acusación, la diputada Riquelme sentenció que “ante la gravedad del hecho que se me imputa, por respeto a mi familia, a quienes me rodean y a la presunta víctima, he decidido guardar silencio”. También aseguró que dejará “en manos de los entes investigadores las diligencias pertinentes que permitirán demostrar mi inocencia y esclarecer la verdad de los hechos”.