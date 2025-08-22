Michael Clark salió al paso: U de Chile hace esperada solicitud ante partido contra Everton

Una golpeada U de Chile debe enfrentar este domingo a Everton por la fecha 21 del Torneo Nacional, sin embargo, los ánimos del club no están precisamente enfocados en este duelo, sino en la barbarie que ocurrió el pasado miércoles en el partido ante Independiente de Avellaneda, donde hinchas azules fueron brutalmente agredidos por la contra.

Es por esto que ya se especulaba que desde el club universitario iban a pedir la reprogramación de su próximo duelo, y así ocurrió este viernes mediante una declaración pública que realizó el presidente de Azul Azul, Michael Clark, quien también se refirió a la situación que están atravesando los fanáticos bullangueros en Argentina.

"Hubo y existió, por parte del club organizador, una mala planificación y ejecución de los planes del partido, así como una clara ausencia de guardias de seguridad y policía. Nuestros jugadores y colaboradores estuvieron en riesgo por invasión de hinchas a la cancha, se destruyó nuestro bus cerca del camarín y se agredió a nuestro cuerpo técnico", acusó.

Tras esto, Clark detalló que "muchos fueron víctimas de un linchamiento permitido con pasividad, por parte del club organizador y la policía. También hubo detenidos de forma ilegítima, tratados de manera cruel e inhumana".

En este sentido, anunció que "anoche se logró la liberación de los detenidos, pero si bien nuestros hinchas están en libertad siguen siendo maltratados. Muchos de ellos no pueden salir de Argentina", agregando que "hemos comenzado las gestiones para que esta barbarie no quede impune. Dirigentes, funcionarios y abogados del club están en Asunción, Buenos Aires y Santiago, trabajando en paralelo para que se haga justicia y defender con fuerza al club y todos los chilenos afectados".

Michael Clark confirma solicitud de reprogramación del partido de U de Chile vs. Everton

De esta forma, el presidente de Azul Azul confirmó que "hemos solicitado a Everton y la ANFP la reprogramación del partido de este domingo. Agradecemos profundamente a ambas instituciones por la comprensión recibida".