Michael Clark salió al paso: U de Chile hace esperada solicitud ante partido contra Everton

michael clark, u de chile

Por: Catalina Abarca

NOTAS DESTACADAS

universidad de chile vs. independiente

Conmebol toma dura medida contra la U e Independiente: Las acusaciones que enfrentan los equipos
hinchas

Los tienen identificados: Desde Argentina anuncian dura medida contra hinchas de Independiente
sede masónica

¡Salieron a dar explicaciones! Carabineros hizo espeluznante hallazgo en una sede masónica
la roja

La Roja cambia de piel: Nicolás Córdova deja fuera a los históricos y apuesta por la nueva generación en su nómina
Sin Filtros

“¡Tranquilo! ¡Tómese la pastilla!“: Gabriel Alemparte protagonizó tenso round con panelista en Sin Filtros
u de chile

¿Se suspende o se juega? En U de Chile tienen esta petición para el partido contra Everton

Con un odiado jugador: La primera formación de Colo Colo sin Jorge Almirón al mando

"99.9% seguro": Anticipan el castigo que le daría Conmebol a la U de Chile e Independiente
Arturo Vidal y Universidad de Chile

¿No lo viste? El duro mensaje de Arturo Vidal por la masacre contra hinchas de la U
Colo Colo 2025

Nuevo problema: El jugador de Colo Colo que sufre portazo y debe esperar para salir del club

Una golpeada U de Chile debe enfrentar este domingo a Everton por la fecha 21 del Torneo Nacional, sin embargo, los ánimos del club no están precisamente enfocados en este duelo, sino en la barbarie que ocurrió el pasado miércoles en el partido ante Independiente de Avellaneda, donde hinchas azules fueron brutalmente agredidos por la contra.

Es por esto que ya se especulaba que desde el club universitario iban a pedir la reprogramación de su próximo duelo, y así ocurrió este viernes mediante una declaración pública que realizó el presidente de Azul Azul, Michael Clark, quien también se refirió a la situación que están atravesando los fanáticos bullangueros en Argentina.

"Hubo y existió, por parte del club organizador, una mala planificación y ejecución de los planes del partido, así como una clara ausencia de guardias de seguridad y policía. Nuestros jugadores y colaboradores estuvieron en riesgo por invasión de hinchas a la cancha, se destruyó nuestro bus cerca del camarín y se agredió a nuestro cuerpo técnico", acusó.

Te puede interesar: Representante de figura de la U de Chile aparece detenido en Argentina

Tras esto, Clark detalló que "muchos fueron víctimas de un linchamiento permitido con pasividad, por parte del club organizador y la policía. También hubo detenidos de forma ilegítima, tratados de manera cruel e inhumana".

En este sentido, anunció que "anoche se logró la liberación de los detenidos, pero si bien nuestros hinchas están en libertad siguen siendo maltratados. Muchos de ellos no pueden salir de Argentina", agregando que "hemos comenzado las gestiones para que esta barbarie no quede impune. Dirigentes, funcionarios y abogados del club están en Asunción, Buenos Aires y Santiago, trabajando en paralelo para que se haga justicia y defender con fuerza al club y todos los chilenos afectados".

Michael Clark confirma solicitud de reprogramación del partido de U de Chile vs. Everton

De esta forma, el presidente de Azul Azul confirmó que "hemos solicitado a Everton y la ANFP la reprogramación del partido de este domingo. Agradecemos profundamente a ambas instituciones por la comprensión recibida".

NOTAS DESTACADAS

universidad de chile vs. independiente

Conmebol toma dura medida contra la U e Independiente: Las acusaciones que enfrentan los equipos
hinchas

Los tienen identificados: Desde Argentina anuncian dura medida contra hinchas de Independiente
sede masónica

¡Salieron a dar explicaciones! Carabineros hizo espeluznante hallazgo en una sede masónica
la roja

La Roja cambia de piel: Nicolás Córdova deja fuera a los históricos y apuesta por la nueva generación en su nómina
Sin Filtros

“¡Tranquilo! ¡Tómese la pastilla!“: Gabriel Alemparte protagonizó tenso round con panelista en Sin Filtros
u de chile

¿Se suspende o se juega? En U de Chile tienen esta petición para el partido contra Everton

Con un odiado jugador: La primera formación de Colo Colo sin Jorge Almirón al mando

"99.9% seguro": Anticipan el castigo que le daría Conmebol a la U de Chile e Independiente
Arturo Vidal y Universidad de Chile

¿No lo viste? El duro mensaje de Arturo Vidal por la masacre contra hinchas de la U
Colo Colo 2025

Nuevo problema: El jugador de Colo Colo que sufre portazo y debe esperar para salir del club
u de chile

¡¿Cómo?! Representante de figura de la U de Chile aparece detenido en Argentina
Argentina

¡Tras horror en Avellaneda! La feroz parada de carro de Karen Doggenweiler a embajador de Chile en Argentina
chofer de micro

Indignación en Quilpué por brutal golpiza a chofer de 77 años: “Cuántas veces hemos pedido ayuda”
Marcelo Díaz U de Chile

¿No se juega este fin de semana? Marcelo Díaz habla sobre el futuro de Universidad de Chile
Boric

¡Actos condenables! Presidente Boric criticó lo vivido ayer en partido de Universidad de Chile
presidente Gabriel Boric

¡A nada del fin de Gobierno! Presidente Boric ya tiene a sus ministros de Agricultura, Hacienda y Economía
Marcelo Díaz U de Chile

¡Mandó el apoyo a su gente! Marcelo Díaz critica las declaraciones del presidente de Independiente
Martín de los Santos

Corre peligro: Así pasa sus días Martín de los Santos en peligrosa cárcel de Brasil
Evelyn Matthei

Polémicos dichos de Juan Sutil provocan nuevo remezón para Matthei: Lanzan fuerte acusación en su contra

¡ESCÁNDALO MUNDIAL! La reacción de la prensa argentina a los incidentes en duelo de Universidad de Chile