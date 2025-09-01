Quedó registrado: Médico de Viña del Mar detenido por abuso sexual de una menor generó pánico en la zona

La tranquilidad de la Ciudad Jardín se vio alterada por un grave caso de abuso sexual que llevó a la detención de un conocido profesional de la salud. Se trata del médico traumatólogo y cirujano Cristian Andrés Skog Benitez, de 45 años, quien fue aprehendido por Carabineros acusado de agredir sexualmente a una menor de 17 años y a otras víctimas en la vía pública.

La investigación se inició luego de que una cámara de seguridad registrara al sujeto, quien salió sin pantalones, con polera y lentes de sol, con la intención de atacar a una adolescente en el sector de Gómez Carreño. Tras la denuncia de la familia, las imágenes permitieron a la policía uniformada identificar al agresor.

Sin embargo, este caso no sería aislado, ya que la detención de Skog Benitez se relaciona con una denuncia previa, ocurrida apenas cuatro días antes. En esa ocasión, otra mujer mayor de 18 años denunció haber sido abordada y abusada por un hombre en un sector cercano. Un video de seguridad también captó los hechos, sumando evidencia crucial a la investigación.

El médico, que trabaja en dos clínicas privadas y en el Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso, compareció ante el tribunal este domingo 31 de agosto. En la audiencia, el magistrado decidió ampliar su detención. Esta medida le dará tiempo a la Fiscalía para reunir más pruebas y formalizar la investigación contra el facultativo por los delitos de abuso sexual.

