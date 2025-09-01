Quedó registrado: Médico de Viña del Mar detenido por abuso sexual de una menor generó pánico en la zona

Viña del Mar encierran a médico

Por: Paula Osorio

NOTAS DESTACADAS

Nicolás Córdova trabaja para el Chile vs Brasil.

Chile vs Brasil: Los problemas de Nicolás Córdova para alinear la formación de La Roja
Coquimbo Unido es cómodo líder en la tabla de posiciones.

Más reñida de lo que parece: La tabla de posiciones de Primera División tras la jornada 22
Oscar Piastri ganó el GP de Países Bajos en la Fórmula 1.

¿Inalcanzable? Así quedó la tabla de posiciones de la Fórmula 1 tras el Gran Premio de Países Bajos
Alexis Sánchez refuerza un histórico equipo español.

Se junta con otro chileno: Alexis Sánchez sigue en la élite y ficha en este histórico equipo europeo
Falcón protagoniza pelea de Inter de Miami.

Escupos y golpes: Una verdadera batalla campal en la final de la Leagues Cup con Inter de Miami
colo colo vs u. de chile

Potentes lienzos, peleas en zona mixta y reclamos: Lo que dejó el polémico Superclásico 
Cambio de hora en chile

Cambio de hora en Chile: cuándo es, qué regiones están exentas y cómo prepararse
Charles Aránguiz en picada contra el árbitro

Charles Aránguiz fulmina el arbitraje tras derrota de la U en el Superclásico: "En esta cancha siempre..."
Nicolás Córdova perdería a un convocado de La Roja

¡Atención, cuidado!: La sensible baja que amenaza a La Roja de Córdova ante Brasil y Uruguay
Antofagasta

¡Iba con su perrito! La trágica muerte de adulta mayor por culpa de cable expuesto en Antofagasta

La tranquilidad de la Ciudad Jardín se vio alterada por un grave caso de abuso sexual que llevó a la detención de un conocido profesional de la salud. Se trata del médico traumatólogo y cirujano Cristian Andrés Skog Benitez, de 45 años, quien fue aprehendido por Carabineros acusado de agredir sexualmente a una menor de 17 años y a otras víctimas en la vía pública.

La investigación se inició luego de que una cámara de seguridad registrara al sujeto, quien salió sin pantalones, con polera y lentes de sol, con la intención de atacar a una adolescente en el sector de Gómez Carreño. Tras la denuncia de la familia, las imágenes permitieron a la policía uniformada identificar al agresor.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional   

Sin embargo, este caso no sería aislado, ya que la detención de Skog Benitez se relaciona con una denuncia previa, ocurrida apenas cuatro días antes. En esa ocasión, otra mujer mayor de 18 años denunció haber sido abordada y abusada por un hombre en un sector cercano. Un video de seguridad también captó los hechos, sumando evidencia crucial a la investigación.

El médico, que trabaja en dos clínicas privadas y en el Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso, compareció ante el tribunal este domingo 31 de agosto. En la audiencia, el magistrado decidió ampliar su detención. Esta medida le dará tiempo a la Fiscalía para reunir más pruebas y formalizar la investigación contra el facultativo por los delitos de abuso sexual.

Te puede interesar: ¡En pleno espacio comercial! Brutal caso de mujer asesinada estremece a Talca

NOTAS DESTACADAS

Nicolás Córdova trabaja para el Chile vs Brasil.

Chile vs Brasil: Los problemas de Nicolás Córdova para alinear la formación de La Roja
Coquimbo Unido es cómodo líder en la tabla de posiciones.

Más reñida de lo que parece: La tabla de posiciones de Primera División tras la jornada 22
Oscar Piastri ganó el GP de Países Bajos en la Fórmula 1.

¿Inalcanzable? Así quedó la tabla de posiciones de la Fórmula 1 tras el Gran Premio de Países Bajos
Alexis Sánchez refuerza un histórico equipo español.

Se junta con otro chileno: Alexis Sánchez sigue en la élite y ficha en este histórico equipo europeo
Falcón protagoniza pelea de Inter de Miami.

Escupos y golpes: Una verdadera batalla campal en la final de la Leagues Cup con Inter de Miami
colo colo vs u. de chile

Potentes lienzos, peleas en zona mixta y reclamos: Lo que dejó el polémico Superclásico 
Cambio de hora en chile

Cambio de hora en Chile: cuándo es, qué regiones están exentas y cómo prepararse
Charles Aránguiz en picada contra el árbitro

Charles Aránguiz fulmina el arbitraje tras derrota de la U en el Superclásico: "En esta cancha siempre..."
Nicolás Córdova perdería a un convocado de La Roja

¡Atención, cuidado!: La sensible baja que amenaza a La Roja de Córdova ante Brasil y Uruguay
Antofagasta

¡Iba con su perrito! La trágica muerte de adulta mayor por culpa de cable expuesto en Antofagasta
Caamaño se cansó de Álvarez y la U

Cristián Caamaño barre el piso con Gustavo Álvarez y la U tras perder el Superclásico: "Al borde de ser mediocre"
Rivarola no entiende esta contratación de la U

Diego Rivarola cuestiona tajantemente este refuerzo de la U: "Me cuesta creer que..."
Sebastián Piñera

“Como acto de buena voluntad”: Gobierno anunció reinstalación de placa conmemorativa de Piñera en Hospital de Alto Hospicio
asesinato en mall de Talca

¡En pleno espacio comercial! Brutal caso de mujer asesinada estremece a Talca
Vaccari quiere seguir jugando ante la U

DT de Independiente confiesa su solución para la llave ante la U: "El deseo de uno..."
Jeannette Jara

"Nuestro gobierno va a ser social”: Así fue el masivo cierre de la segunda semana de gira nacional de Jeannette Jara
Independencia

¡A lo Proyecto X! Reportan caótica fiesta clandestina en Independencia
Claudio Borghi vaticina el Superclásico

¿Sabe cosas?: El desalentador pronóstico de Claudio Borghi para el Superclásico 198
Esteban González y Coquimbo Unido imparables

El curioso recado del DT de Coquimbo Unido tras nuevo paso hacia el título: "Que la gente en Santiago..."
Johnny Herrera arenga a la U

"Un gran regalo": La desafiante arenga de Johnny Herrera a la U para el Superclásico