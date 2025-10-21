¡Le hizo contundente advertencia! Harold Mayne-Nicholls critica a Boric por tintes políticos en campaña

Harold Mayne-Nicholls, candidato presidencial independiente, criticó este lunes al presidente Gabriel Boric por sus reiteradas alusiones a la campaña y, en especial, por los comentarios hacia José Antonio Kast. A su juicio, el mandatario debería mantenerse al margen de la contienda y resguardar la neutralidad del cargo.

¿Qué dijo el presidente?

Recordemos que, en su última cadena nacional, el jefe de Estado cuestionó —sin mencionarlo directamente— la propuesta de Kast de reducir en 6.000 millones de dólares el gasto público, advirtiendo que una medida de ese tipo afectaría derechos sociales como la Pensión Garantizada Universal (PGU). El líder republicano replicó calificando los dichos del mandatario como un “acto de cobardía, de corrupción y de mentiras”.

Este lunes, durante una nueva intervención, el mandatario volvió a referirse al proceso electoral. “No da lo mismo quién gobierne”, advirtió, llamando a los ciudadanos a evaluar con cuidado los programas de quienes aspiran a llegar a La Moneda.

“Hay algunos que dicen eso porque al otro día igual hay que trabajar. Por supuesto, al otro día hay que trabajar, gobierne quien gobierne, pero no da lo mismo hacerlo con un gobierno que garantiza derechos, que avanza en mejores condiciones laborales, que aumenta el sueldo mínimo, que mejora la distribución de la riqueza, con otro que eventualmente recorte derechos”, afirmó Boric.

La reacción de Mayne-Nicholls

En conversación con Radio Infinita, Harold Mayne-Nicholls se refirió a las declaraciones del presidente y reiteró que debe mantenerse al margen de la contienda electoral y ejercer su rol con absoluta neutralidad.

“El presidente gobierna para el 100% de los chilenos y no para el grupo que lo apoya a él. Tiene que prescindir en todos estos temas políticos contingentes… de dar a conocer su voluntad, sabiendo todos por quién va a votar”, explicó de entrada.

Dentro de esa línea, el candidato independiente planteó que “de lo contrario hay una parte del país que no se siente representada por él y empiezan las respuestas que vienen en un tono más agresivo que el que usa”.