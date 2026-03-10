No quedó conforme: Mauricio Pinilla estalla en furia por penal no cobrado a U de Chile: “Para variar nos…”

Mauricio Pinilla furia por penal no cobrado a U de Chile.

Por: Fabián Marambio

U de Chile no logró derrotar a Universidad de Concepción en un partido que, como de costumbre en el fútbol chileno, no estuvo exento de polémica. En los minutos finales del encuentro los azules reclamaron una mano en el área, la cual fue desestimada por el árbitro José Cabero y que hizo enfurecer a todos en la U.

Todo sucedió cuando el partido ya concluía, instante en el que Pablo Parra separó más de la cuenta la mano de su cuerpo e impactó el balón para desviar su trayectoria. Ante la situación los jugadores de la U se deshicieron en reclamos, pero el juez Cabero desestimó cada uno de ellos y no acudió ni al VAR para evaluarla.

Los reclamos por mano no cobrada a U de Chile

Nadie quiso quedarse al margen de la polémica situación, incluso Mauricio Pinilla se refirió a ella en redes sociales. “Mano gigante csm. Nos cagaron otra vez para variar”, escribió el exdelantero de los azules para demostrar todo su descontento ante el, según él, error arbitral que perjudicó a la U.

Historia compartida por Mauricio Pinilla en Instagram.

Otro que hizo sentir su enojo fue Gabriel Castellón, arquero de los universitarios que interpeló al árbitro. “Le dije que por qué no la cobró, me dice que no porque es una jugada fortuita, pero yo le digo que en otros partidos la han cobrado, entonces creo que el criterio debiese ser siempre igual”, señaló tras el encuentro.

Lo cierto es que, después de este empate, la U de Francisco Meneghini solo suma 7 de 18 puntos posibles y se complica en la tabla de posiciones. Es más, una nueva derrota ante Coquimbo Unido en la siguiente fecha podría ser el punto final para el ciclo de “Paqui” en el Centro Deportivo Azul.

