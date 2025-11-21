¡Rompió el silencio! Manuel Pellegrini habló sobre su opción en La Roja

El pasado martes, La Roja disputaba su segundo amistoso en tierras rusas, donde la semana pasada dio cuenta de la selección local por 2-0 y el día de hoy se enfrentaba ante Perú en una nueva versión del Clásico del Pacífico pero fuera de nuestro continente. El cuadro dirigido por Nicolás Córdova preparó varios cambios para darle más rodaje a los jugadores.

La selección chilena fue protagonista desde el inicio, buscando ir en búsqueda del arco rival, pero Perú presionó la salida, donde tras un error desde el fondo, Iván Román debió cometer un penal y además fue expulsado, donde tras cartón Alex Valera cambió la pena máxima por gol. En el segundo tiempo, Chile salió con todo y tras un rebote en un tiro de esquina en el minuto 53', Felipe Loyola logró empatar las acciones.

Con este empate, La Roja continuó atacando con todo la portería del cuadro peruano y en el minuto 59', Darío Osorio recuperó el balón en mediocampo y se mandó un carrerón al área rival, donde con una gran definición sentenció el segundo para nuestra selección, decretando además la victoria de Chile por 2-1 en una nueva versión del Clásico del Pacífico.

En esta última fecha FIFA, La Roja consiguió dos buenas victorias ante Rusia y Perú, donde además se vio un buen rendimiento de los jugadores que son llamados a ser el tan ansiado recambio del combinado nacional. Pese a los buenos resultados, aún se espera para el próximo año tener un nuevo técnico en la selección, donde la primera gran opción es el caso de Manuel Pellegrini.

¿Qué dijo el Ingeniero?

En la conferencia de prensa en la previa del duelo del Real Betis ante el Girona, Manuel Pellegrini comentó que sigue en conversaciones por su renovación con el cuadro español, donde además se refirió a su opción en la selección chilena. "Las dos partes son importantes para mí, estoy igual de comprometido con el Betis como por la posibilidad de dirigir a la selección de Chile, mi país, que tiene que decidir muchas cosas".

