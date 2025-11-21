El chileno mejor pagado del mundo: figura de La Roja y su millonario nuevo contrato con su club

Figura de La Roja recibe aumento de sueldo.

Por: Fabián Marambio

En La Roja todo es alegría después de los dos triunfos en la última doble Fecha FIFA y parece que esto está lejos de acabar. Y es que, una de las figuras del plantel, firmará un millonario nuevo contrato con su club y será el chileno mejor pagado del fútbol mundial.

Se trata de Guillermo Maripán, quien está disputando su segunda temporada con el Torino de la Serie A. El defensor central tiene a todos encandilados por su rendimiento y por su importancia en el camarín, razón por la que los dirigentes quieren extender su vínculo por las próximas tres temporada.

Guillermo Maripán será el jugador de La Roja mejor pagado del mundo

Actualmente el chileno recibe 3.7 millones de dólares por año, lo que se traduce en 308 millones de pesos mensuales. Sin embargo, al concretar su renovación hasta 2028 con el equipo de Turín, su sueldo alcanzará los 4.4 millones de la divisa norteamericana. Es decir, recibirá 366 millones de pesos cada 30 días.

Figura de La Roja tendrá gran aumento de sueldo.
Guillermo Maripán será el chileno mejor pagado del mundo.

Esta increíble suma de dinero lo hará sobrepasar con amplia diferencia a otras figuras de la selección chilena como lo son Paulo Díaz y Erick Pulgar. El defensor recibe 3 millones de dólares anuales en River Plate, mientras que el volante gana 2.7 millones de dólares por temporada en Flamengo.

Los números de Maripán en Torino

El defensor de 31 años se ha ganado en cancha esta gran compensación económica por defender la camiseta del Torino. En su primera temporada disputó 29 partidos y fue elegido como el mejor futbolista del equipo, mientras que, en el curso actual, ha disputado 10 de los 11 duelos de la temporada, anotando un gol e incluso siendo capitán.

