¿Toma fuerza? Manuel Pellegrini rompe el silencio y elige entre Betis o La Roja

El sueño de ver a Manuel Pellegrini como entrenador de La Roja cada vez toma más fuerza. El DT tiene la disposición de llegar a Juan Pinto Durán e incluso ahora rompió el silencio para referirse directamente a la opción de convertirse en el estratega del país.

El "Ingeniero" se prepara para enfrentar un nuevo partido de Europa League con el Real Betis, contexto en el que se le preguntó por la opción de transformarse en DT de La Roja cuando finalice su contrato con el club andaluz.

“Yo lo veo mirando el presente. Lo importante es estar centrado en el día de hoy, veremos el futuro lo que pasa, ya sea aquí en el Betis, en Chile o en otros equipos", respondió Pellegrini tirándola al córner, pero sin descartar la opción.

Quizás te pueda interesar: ¿Se queda? La fórmula de la U de Chile para comprar definitivamente a Lucas Di Yorio

Pellegrini la tira al córner, pero no descarta ser DT de La Roja.

Manuel Pellegrini espera por el futuro

El entrenador nacional no se quedó solo con esa respuestas, porque luego fue aún más enfático al señalar que "ahora estamos concentrados en poder hacer una sexta temporada lo mejor posible y ya se irá clarificando solo cuál puede ser el futuro".

Lo cierto es que el "Ingeniero" finaliza contrato con el Real Betis en junio de 2026, escenario que en Juan Pinto Durán miran con atención pensando en posibles negociaciones para transformarlo en el nuevo estratega de la Selección.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.