¿Se queda? La fórmula de la U de Chile para comprar definitivamente a Lucas Di Yorio

Lucas Di Yorio podría seguir en la U.

Por: Fabián Marambio

Lucas Di Yorio ha tenido un 2025 de altos y bajos en la U de Chile, pero aún así se las ha arreglado para ser uno de los goleadores del equipo. Es por eso que la dirigencia estudiantil se convenció en comprar definitivamente su pase, pero lo hacen con esta fórmula para pagar menos.

Cuando acordaron el préstamo con Athletico Paranaense, los azules sellaron una opción de compra de 1.5 millones de dólares, cifra de dinero que no están dispuestos a desembolsar a pesar de los altos ingresos que han conseguido a lo largo de este 2025.

La fórmula de U de Chile para quedarse con Lucas Di Yorio

Es justamente por eso que desde el CDA están pensando en negociar para disminuir esta cláusula de compra a 950 mil dólares, escenario que podría poner en duda la estadía del delantero a pesar de su buen rendimiento.

La U quiere comprar a Lucas Di Yorio.
La U quiere quedarse con Di Yorio, pero no a cualquier precio.

El otro gran problema para la U es el sueldo del delantero argentino. Actualmente recibe 60 millones de pesos mensuales, aunque esto lo pagan en conjunto con el club brasileño. La mala noticia es que, si lo compran definitivamente, tendrán que hacerse cargo del 100% de esta cifra.

Las estadísticas de Di Yorio en la U

A pesar de sufrir lesiones y no estar presente en todos los partidos, el argentino ha convertido nueve tantos en 19 partidos de Liga de Primera, siendo el goleador del equipo en esta competición. Internacionalmente ha estado más bajo, porque entre Sudamericana y Libertadores solo suma un gol y una asistencia en 12 duelos.

