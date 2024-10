Maluco lanza duro diagnóstico de la situación en Chile: “Yo no tengo que hablar, pero...”

En el programa Todo Va a Estar Bien, el exparticipante de Mecano Luciano “Maluco” Cardoso se refirió a la crisis de seguridad que vive Chile y entregó un duro diagnóstico comparando el país a como era hace 25 años, cuando él arribo en Santiago. En concreto, realizó una comparativo de los sectores populares con los lugares más peligrosos de Brasil.

A pesar de esto, trató de ver el futuro con optimismo y entregó su visión de lo que espera que venga para Chile. “Yo llegué hace 25 años y Chile era un país tranquilo, donde veía a los carabineros en la esquina y te entregaban información. No había esa mala onda” partió diciendo en el programa conducido por Eduardo De la Iglesia.

¿Qué dijo Maluco sobre la crisis de seguridad?

“Lo taxis los paraba en la calle feliz, pero 25 años después veo la situación migratoria y como está el descontrol por circunstancias que yo no tengo que hablar, pero no me gusta como está. Chile está igual que una favela” explicó el bailarín y cantante. Añadiendo que piensa que hay mucha violencia en las calles.

“Hay mucha violencia sin necesidad, personas buenas queriendo trabajar, personas malas haciendo desorden. No está tan bueno como antes” comentó agregando que no ha sido víctima de la delincuencia pero que considera que ya no existe “la libertad de antes, de poder caminar tranquilo por la calle. Hoy está muy complejo salir de noche, las conductas han cambiado, las armas han cambiado, el sistema nervioso de las personas han cambiado”.

“Todos los cambios son positivos y el país se está acostumbrando, está creciendo. Tenemos tanta energía positiva que yo creo que vamos a dar vuelta la situación, vamos a salir adelante. La delincuencia no nos puede ganar” finalizó sobre el mismo tema en el espacio.

