Mala temporada complicada para Colo Colo: cinco futbolistas pierden valor económico

El centenario de Colo Colo no ha tenido el desarrollo esperado por la afición. Tras no superar los cuartos de final de la Copa Libertadores 2024, el equipo terminó en la última posición de su grupo, dejando un balance internacional muy por debajo de lo proyectado.

Los resultados inconsistentes, sumados al desempeño irregular en el torneo local, han tenido un impacto directo en la economía del club. Varios futbolistas han visto reducido su valor de mercado, según la última actualización de Transfermarkt durante las recientes Fiestas Patrias.

En total, 58 jugadores de la Liga Chilena presentaron cambios en su tasación, de los cuales cinco son jugadores del plantel albo. Entre ellos se encuentran tres refuerzos de esta temporada: Claudio Aquino, Salomón Rodríguez y Víctor Felipe Méndez.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol

Sobre los descensos en la valoración, Transfermarkt explica:

“Tenemos a Salomón Rodríguez como el jugador más devaluado con -500 mil €. El uruguayo es suplente en Colo Colo y no logra aportar cuando recibe minutos”.

Acerca de Méndez, agregan:

“Se acerca al costo de 1,2 M€ que pagaron por su ficha a principios de año debido a su irregular rendimiento”.

Respecto a Aquino: ”Es titular en su equipo pero a sus 34 años su valor quedaba demasiado elevado". El grupo se completa con Erick Wiemberg y Mauricio Isla, quienes sufrieron descensos de 500 mil y 150 mil euros, respectivamente.

Estas modificaciones reflejan cómo el rendimiento del equipo se traduce en la valoración de sus jugadores, representando un desafío económico y deportivo para Colo Colo en lo que resta de la temporada.

Te puede interesar: Casi un mes sin fútbol: ¿Cuándo vuelve el Campeonato Nacional tras el Mundial Sub 20?