“Poco le duró la libertad a ese zángano”: Así reaccionó madre de cabo Florido a recaptura del asesino de su hijo

cabo Florido

Por: Catalina Martínez

NOTAS DESTACADAS

Claudio Borghi Colo Colo

La impensada confesión de Claudio Borghi mientras Colo Colo busca DT: "Yo tenía la posibilidad…"
avalancha

“Es sumamente peligroso”: Autoridades apuntan contra irresponsabilidad de esquiadores tras avalancha
Masacre Independiente vs U de Chile

¡Cero autocrítica!: Cuenta oficial de Independiente arremete contra la U con insólito cortometraje
Johnny Herrera U de Chile vs Independiente

Johnny Herrera estalla contra Independiente y aplaude gestión de la U: "Coludidos con su barra"
Lionel Messi y Colo Colo

"Está en la carpeta": El extécnico de Lionel Messi que asoma como candidato en Colo Colo
Reos prófugos

¿En dónde estaban? Reos prófugos de la cárcel de Valparaíso habrían sido capturados
hincha chileno en Argentina

“Me puede explotar el ojo”: El crudo relato de hincha de la “U” tras violento episodio en Argentina
perrito

Se acercó a pedir ayuda: Perrito sufrió brutal amputación en plena calle en Coronel
Jeannette Jara

“Ahora quiere castigar a los adultos mayores”: La dura crítica de Jeannette Jara a propuestas económicas de Kast
esteban pavez

"Un par de amigos andaban ahí": La sentida revelación de Esteban Pavez sobre la barbarie ocurrido en partido de la U

Recientemente se confirmó la captura de tres reos, considerados de alta peligrosidad, que se fugaron del complejo penal de Valparaíso. Frente a eso, Raquel Cisternas, madre del cabo de Carabineros, David Florido Cisternas -víctima de uno de estos delincuentes- afirmó que su familia volvió a tener tranquilidad y agradeció a la institución por la recaptura.

En ese contexto, la madre del uniformado fallecido celebró la captura de Juan Israel González Quezada, quien le quitó la vida a su hijo el 10 de junio de 2022 en una barbería de la comuna de Pedro Aguirre Cerda.

Luego de su recaptura, Cisternas señaló que su familia recuperó la "tranquilidad", ya que "estábamos muy nerviosos, estábamos muy preocupados, más que nada por el temor, no por nosotros, era porque podía hacerle daño a otra familia como nos lo hizo a nosotros".

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

"Quiero agradecer al OS-9 de Carabineros, al GOPE y a todos los policías que hicieron todo lo posible para que esto ocurriera. Les tomó muy poco tiempo, apenas una semana, así que poco le duró la libertad a ese zángano", sentenció la mujer.

"Yo espero, de verdad, que hoy sí se haga lo que tiene que hacerse", dijo la mujer sobre el resguardo efectivo tras las rejas para el asesino de su hijo. Sumado a eso, solicito que el reo no vuelva al mismo penal porque "la cárcel de Valparaíso es una cárcel que está obsoleta".

“Hagan la pega”

Por último, frente a los reportes que señalan a González Quezada como quien habría planeado la fuga, la madre del cabo Florido fue tajante al decir: “no me cabe ninguna duda”.

"Él es un cabro joven y te puedes poner en el lugar de él y pensar que va a estar 36 años, prácticamente, o 37 años metido en la cárcel. Yo creo que él a lo único que se va a dedicar es a tratar de escapar siempre (...) el tema es que lo cuiden, que hagan la pega", concluyó. 

NOTAS DESTACADAS

Claudio Borghi Colo Colo

La impensada confesión de Claudio Borghi mientras Colo Colo busca DT: "Yo tenía la posibilidad…"
avalancha

“Es sumamente peligroso”: Autoridades apuntan contra irresponsabilidad de esquiadores tras avalancha
Masacre Independiente vs U de Chile

¡Cero autocrítica!: Cuenta oficial de Independiente arremete contra la U con insólito cortometraje
Johnny Herrera U de Chile vs Independiente

Johnny Herrera estalla contra Independiente y aplaude gestión de la U: "Coludidos con su barra"
Lionel Messi y Colo Colo

"Está en la carpeta": El extécnico de Lionel Messi que asoma como candidato en Colo Colo
Reos prófugos

¿En dónde estaban? Reos prófugos de la cárcel de Valparaíso habrían sido capturados
hincha chileno en Argentina

“Me puede explotar el ojo”: El crudo relato de hincha de la “U” tras violento episodio en Argentina
perrito

Se acercó a pedir ayuda: Perrito sufrió brutal amputación en plena calle en Coronel
Jeannette Jara

“Ahora quiere castigar a los adultos mayores”: La dura crítica de Jeannette Jara a propuestas económicas de Kast
esteban pavez

"Un par de amigos andaban ahí": La sentida revelación de Esteban Pavez sobre la barbarie ocurrido en partido de la U
Willy Sabor

¡Iban armados! Revelan detalles del violento asalto que sufrió Willy Sabor en Cerro Navia
hincha afectado u de chile

"No teníamos por donde escapar": El desgarrador testimonio de uno de los hinchas de la U lanzado al vacío
presidente Boric

¿Habrá acciones legales contra agresores? El descargo del presidente Boric tras violento episodio en Argentina
universidad de chile vs. independiente

Conmebol toma dura medida contra la U e Independiente: Las acusaciones que enfrentan los equipos
hinchas

Los tienen identificados: Desde Argentina anuncian dura medida contra hinchas de Independiente
sede masónica

¡Salieron a dar explicaciones! Carabineros hizo espeluznante hallazgo en una sede masónica
michael clark, u de chile

Michael Clark salió al paso: U de Chile hace esperada solicitud ante partido contra Everton
la roja

La Roja cambia de piel: Nicolás Córdova deja fuera a los históricos y apuesta por la nueva generación en su nómina
Sin Filtros

“¡Tranquilo! ¡Tómese la pastilla!“: Gabriel Alemparte protagonizó tenso round con panelista en Sin Filtros
u de chile

¿Se suspende o se juega? En U de Chile tienen esta petición para el partido contra Everton