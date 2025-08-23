“Poco le duró la libertad a ese zángano”: Así reaccionó madre de cabo Florido a recaptura del asesino de su hijo

Recientemente se confirmó la captura de tres reos, considerados de alta peligrosidad, que se fugaron del complejo penal de Valparaíso. Frente a eso, Raquel Cisternas, madre del cabo de Carabineros, David Florido Cisternas -víctima de uno de estos delincuentes- afirmó que su familia volvió a tener tranquilidad y agradeció a la institución por la recaptura.

En ese contexto, la madre del uniformado fallecido celebró la captura de Juan Israel González Quezada, quien le quitó la vida a su hijo el 10 de junio de 2022 en una barbería de la comuna de Pedro Aguirre Cerda.

Luego de su recaptura, Cisternas señaló que su familia recuperó la "tranquilidad", ya que "estábamos muy nerviosos, estábamos muy preocupados, más que nada por el temor, no por nosotros, era porque podía hacerle daño a otra familia como nos lo hizo a nosotros".

"Quiero agradecer al OS-9 de Carabineros, al GOPE y a todos los policías que hicieron todo lo posible para que esto ocurriera. Les tomó muy poco tiempo, apenas una semana, así que poco le duró la libertad a ese zángano", sentenció la mujer.

"Yo espero, de verdad, que hoy sí se haga lo que tiene que hacerse", dijo la mujer sobre el resguardo efectivo tras las rejas para el asesino de su hijo. Sumado a eso, solicito que el reo no vuelva al mismo penal porque "la cárcel de Valparaíso es una cárcel que está obsoleta".

“Hagan la pega”

Por último, frente a los reportes que señalan a González Quezada como quien habría planeado la fuga, la madre del cabo Florido fue tajante al decir: “no me cabe ninguna duda”.

"Él es un cabro joven y te puedes poner en el lugar de él y pensar que va a estar 36 años, prácticamente, o 37 años metido en la cárcel. Yo creo que él a lo único que se va a dedicar es a tratar de escapar siempre (...) el tema es que lo cuiden, que hagan la pega", concluyó.