¿Qué dirán los hinchas? Lucas Assadi rompe el silencio tras llamado de Boca Juniors 

Durante las últimas horas salió a la luz un llamado de Juan Román Riquelme, presidente de Boca Juniors, a Lucas Assadi, con el objetivo de seducirlo para ficharlo. Todo esto generó la molestia de la U, pues acusaron que estarían sacando de foco al jugador antes de las semifinales de Copa Sudamericana.

Es justamente por esta razón que el propio Assadi rompió el silencio para referirse a la situación. “Disfrutar, así ha sido el último tiempo, he disfrutado todo lo que he jugado en la U y también en la Selección Chilena, que tengo que aprovechar al máximo para ser feliz”, comenzó diciendo en TNT Sports.

Lucas Assadi no se desconcentra con el llamado de Boca Juniors

Sobre las ofertas que le irán llegando por su buen momento con los azules, el ‘10’ afirmó que “estoy feliz y contento en la U, me encanta el cariño de la gente y tengo que ir paso a paso que nos quedan partidos importantes”.

Assadi está enfocado 100% en su presente con la U.

Así las cosas, el talentoso canterano de Universidad de Chile recalcó todo el compromiso que mantiene con el club, llamando a la calma a los hinchas ya que está 100% enfocado en las próximas semifinales de Sudamericana que se le viene al equipo.

Cuándo son las semifinales de Sudamericana

Recordar que la U se medirá ante Lanús en la ronda de los cuatro mejores de la Copa Sudamericana. El primer partido está pactado para este 23 de octubre, mientras que la vuelta será en Argentina siete días después.

