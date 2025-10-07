¿Qué dirán los hinchas? Lucas Assadi rompe el silencio tras llamado de Boca Juniors 

Lucas Assadi está enfocado en la U.

Por: Fabián Marambio

NOTAS DESTACADAS

La Roja femenina entrega la nómina para la Liga de las Naciones.

¡Con un esperado regreso! La Roja femenina entrega la nómina para la Liga de las Naciones
Despedida de soltera en Hospital Regional de Antofagasta trajo ola de críticas

¡Se descontroló la cosa! Insólita despedida de soltera en Hospital de Antofagasta desata polémica
La mala salud de Miguel Ángel Russo preocupa en Boca Juniors.

¡Enciende las alarmas! Gran preocupación en Boca Juniors por salud de su entrenador
Gobierno habilita postulaciones al Subsidio de Arriendo 2025

¿Cumplo los requisitos? Gobierno abre postulaciones al Subsidio de Arriendo 2025
Esteban Paredes reacciona a nombre de Johnny Herrera.

A Esteban Paredes le recuerdan a Johnny Herrera y su reacción de vuelve viral en las redes
figura de argentina sub 20 se burla de chile.

Figura de Argentina Sub 20 se burla de Chile y falta el respeto: "disfrutan el Mundial porque..."
Formación Chile Sub 20.

A buscar la hazaña: la formación de Chile Sub 20 para enfrentar a México en el Mundial
arturo vidal fulmina a nicolás córdova.

Arturo Vidal fulmina a Nicolás Córdova por su trabajo con Chile Sub 20: "No entiendo a qué..."
Colo Colo Femenino récord mundial.

Colo Colo Femenino alcanza inédito récord mundial con nuevo triunfo en Copa Libertadores
Gobierno desmintió cifras falsas difundidas por republicanos

“Una de las grandes fake news”: Gobierno acusa desinformación de republicanos por cifras falsas

Durante las últimas horas salió a la luz un llamado de Juan Román Riquelme, presidente de Boca Juniors, a Lucas Assadi, con el objetivo de seducirlo para ficharlo. Todo esto generó la molestia de la U, pues acusaron que estarían sacando de foco al jugador antes de las semifinales de Copa Sudamericana.

Es justamente por esta razón que el propio Assadi rompió el silencio para referirse a la situación. “Disfrutar, así ha sido el último tiempo, he disfrutado todo lo que he jugado en la U y también en la Selección Chilena, que tengo que aprovechar al máximo para ser feliz”, comenzó diciendo en TNT Sports.

Lucas Assadi no se desconcentra con el llamado de Boca Juniors

Sobre las ofertas que le irán llegando por su buen momento con los azules, el ‘10’ afirmó que “estoy feliz y contento en la U, me encanta el cariño de la gente y tengo que ir paso a paso que nos quedan partidos importantes”.

Quizás te pueda interesar: Arturo Vidal fulmina a Nicolás Córdova por su trabajo con Chile Sub 20: "No entiendo a qué..."

Lucas Assadi rompe el silencio en la U.
Assadi está enfocado 100% en su presente con la U.

Así las cosas, el talentoso canterano de Universidad de Chile recalcó todo el compromiso que mantiene con el club, llamando a la calma a los hinchas ya que está 100% enfocado en las próximas semifinales de Sudamericana que se le viene al equipo.

Cuándo son las semifinales de Sudamericana

Recordar que la U se medirá ante Lanús en la ronda de los cuatro mejores de la Copa Sudamericana. El primer partido está pactado para este 23 de octubre, mientras que la vuelta será en Argentina siete días después.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

NOTAS DESTACADAS

La Roja femenina entrega la nómina para la Liga de las Naciones.

¡Con un esperado regreso! La Roja femenina entrega la nómina para la Liga de las Naciones
Despedida de soltera en Hospital Regional de Antofagasta trajo ola de críticas

¡Se descontroló la cosa! Insólita despedida de soltera en Hospital de Antofagasta desata polémica
La mala salud de Miguel Ángel Russo preocupa en Boca Juniors.

¡Enciende las alarmas! Gran preocupación en Boca Juniors por salud de su entrenador
Gobierno habilita postulaciones al Subsidio de Arriendo 2025

¿Cumplo los requisitos? Gobierno abre postulaciones al Subsidio de Arriendo 2025
Esteban Paredes reacciona a nombre de Johnny Herrera.

A Esteban Paredes le recuerdan a Johnny Herrera y su reacción de vuelve viral en las redes
figura de argentina sub 20 se burla de chile.

Figura de Argentina Sub 20 se burla de Chile y falta el respeto: "disfrutan el Mundial porque..."
Formación Chile Sub 20.

A buscar la hazaña: la formación de Chile Sub 20 para enfrentar a México en el Mundial
arturo vidal fulmina a nicolás córdova.

Arturo Vidal fulmina a Nicolás Córdova por su trabajo con Chile Sub 20: "No entiendo a qué..."
Colo Colo Femenino récord mundial.

Colo Colo Femenino alcanza inédito récord mundial con nuevo triunfo en Copa Libertadores
Gobierno desmintió cifras falsas difundidas por republicanos

“Una de las grandes fake news”: Gobierno acusa desinformación de republicanos por cifras falsas
El Servicio Nacional de Aduanas realizará su quinto remate electrónico

Se viene el remate aduanero 2025: Todo lo que necesitas saber para participar
Fernando Ortiz confirma baja en Colo Colo

¡Golpeó la mesa! El primer gran cambio de Fernando Ortiz en Colo Colo
Listos los octsvos de final del Master 1000 de Shangai.

¡Unos cruces intensos! Se definen los duelos de octavos de final en el Master 1000 de Shangai
Senador Ossandón y su teoría sobre José Antonio Kast

La paradoja política de Ossandón: Senador ve a Kast como el camino de regreso para Boric
Romance prohibido entre asistente social y reo alerta a las autoridades

¡Un gendarme los pilló! Romance prohibido entre asistente social y reo alerta a las autoridades
Gonzalo Tapia vuelve a anotar en Brasil.

¡Pidieron explicaciones! La fuerte polémica de Gonzalo Tapia en Brasil
La Roja ya tiene su rival para los octavos del Mundial sub-20.

¿Cómo le irá a Chile? Se definen los cruces de octavos de final del Mundial sub-20
31 Minutos debutó en Tiny Desk con genial espectáculo

¡Con ácidos palos a la era Trump! Así fue el histórico Tiny Desk de 31 Minutos en Estados Unidos
Ya tenemos al primer finalista de la Copa Chile.

¡Con un partidazo! Se define al primer finalista de la Copa Chile 2025
Jeannette Jara cuestionó ausencia de Kast en espacios de entrevista

¡Apuntó a pasado hostigamiento del republicano! Jeannette Jara criticó ausencia de Kast en programas de entrevista