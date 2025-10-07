Arturo Vidal fulmina a Nicolás Córdova por su trabajo con Chile Sub 20: "No entiendo a qué..."

Nadie ha quedado indiferente al trabajo y desempeño de Nicolás Córdova como entrenador de Chile Sub 20 en el Mundial de la categoría. Ahora el turno de opinar fue para Arturo Vidal, quien hizo añicos la entrenador por el mal rendimiento que ha alcanzado La Roja en la competencia.

El "King" no tuvo filtro y respondió fiel a su estilo. "No he trabajado con él (Córdova), si me preguntan a qué juega la Selección, no puedo decir, porque no entiendo a lo que juega, pero sí le veo muchas ganas a los muchachos, están haciendo todo lo posible", comenzó diciendo Vidal.

En ese mismo sentido, el volante de Colo Colo añadió que "no hay una idea, no hay una forma de atacar, de defender, entonces no sé. Lo disfruto porque veo muchachos con muchos sueños, están aprovechando su oportunidad de mostrarse, pero más allá es difícil".

A Arturo Vidal no le gusta Córdova para La Roja adulta

Al ser consultado sobre la posibilidad de ver a Córdova como DT de la Selección absoluta, el "King" recalcó que "no me gusta. No está preparado para una selección de un país. Se le ha complicado la Sub 20. Es una opinión personal (...) hay mucho entrenador chileno que está mejor preparado que él".

Así las cosas, Nicolás Córdova sumó nuevas críticas por el mal trabajo realizado con Chile Sub 20 en el Mundial de la categoría, al que clasificó solo por ser anfitrión y donde se salvó de quedar fuera en fase de grupos por la cantidad de tarjetas amarillas recibidas.

