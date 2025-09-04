Un juvenil y un experimentado: Los jugadores de Colo Colo que ganan bonos con Fernando Ortiz

Fernando Ortiz llegó a Colo Colo directamente a realizar intensos entrenamientos debido a que lucha contra el tiempo para instalar su idea de juego. En ese sentido, el DT ha logrado levantar el nivel de algunos jugadores e incluso hay dos que han comenzado a sumar bonos.

Según información revelada por EnCancha, durante los entrenamientos físicos llevados en Macul, Manley Clerveaux y Óscar Opazo dejaron muy buenas impresiones en Ortiz, quien podría comenzar a considerarlos mucho más de lo que lo hacía Jorge Almirón.

Por un lado, el juvenil del Cacique no ha sumado muchas citaciones debido a que no cumple con el minutaje Sub 21 y, además, ocupa cupo de extranjero al no estar nacionalizado. Por el lado del "Torta", cada vez quedó más relegado por Almirón, aunque ahora podría estar viviendo un "segundo aire".

Óscar Opazo y Manley Clerveaux suman bonos con Fernando Ortiz.

El primer desafío de Colo Colo con Fernando Ortiz

Recordar que los albos se están preparando para disputar la Supercopa ante la U, el cual será el primer desafío oficial de Fernando Ortiz al mando del Cacique. Este partido está pactado para el 14 de septiembre en el Estadio Santa Laura y será clave para evaluar esta nueva cara del equipo.

Es más, es muy probable que los albos organicen algún encuentro amistoso y a puertas cerradas antes de la esperada final, todo esto con el objetivo de sumar rodaje y trabajar las nuevas tácticas instaladas por el cuerpo técnico recién llegado.

La lucha interna en el Cacique

Todo este panorama es un buen indicio para el plantel del Cacique, pues los jugadores que han tenido menos oportunidades se motivarían un extra para demostrar que tienen las condiciones suficientes para jugar.

