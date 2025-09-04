Un juvenil y un experimentado: Los jugadores de Colo Colo que ganan bonos con Fernando Ortiz

Jugadores que convencen a Fernando Ortiz en Colo Colo.

Por: Fabián Marambio

NOTAS DESTACADAS

Universidad de Chile espera fallo de la Conmebol

¿Decisión tomada? Desde Perú adelantan el fallo de la Conmebol y el futuro de Universidad de Chile
Tachuela Grande

Tachuela Grande Vs Microbio Caluga: Viralizan pelea de reconocidos payasos en Teatro Caupolicán
Tras documental de CHV: Directivo renuncia a Canal 13 en medio de polémica por cuentas falsas en redes

Tras documental de CHV: Directivo renuncia a Canal 13 en medio de polémica por cuentas falsas en redes
Lionel Scaloni se emociona antes del Argentina vs Venezuela.

Emotiva rueda de prensa deja entre lágrimas a Lionel Scaloni antes del Argentina vs Venezuela
Chile define formación para jugar con Brasil.

¿Llegó el recambio? La novedosa formación de Chile para ir por la hazaña ante Brasil
Jannik Sinner arrolla a Musetti en el US Open.

Jannik Sinner imparable en el US Open: arrolla a compatriota y ahora va por la sorpresa del torneo
Pablo Milad le responde a U de Chile.

No importan las amenazas: ANFP le responde firmemente a la U de Chile por fecha de la Supercopa
San Antonio

¿Un ajuste de cuentas? El brutal caso de hombre que fue baleado en plena calle de San Antonio
Fondas del Parque Ohiggins se preparan con todo

¡Hasta con IA y Rayos X! Fondas del Parque O'Higgins se preparan con drásticas medidas contra “incivilidades”
Un importante castigo en la Primera B

¡Un importante precedente! Jugador que simuló infracción fue castigado por Tribunal de Disciplina
Estados Unidos

¿Pequeños pistoleros? La particular clase que se impartirá en Estados Unidos para enfrentar tiroteos escolares
caso cobreloa

Caso Cobreloa: exjugadores acusados de violación grupal quedarían en libertad tras error de Fiscalía

Fernando Ortiz llegó a Colo Colo directamente a realizar intensos entrenamientos debido a que lucha contra el tiempo para instalar su idea de juego. En ese sentido, el DT ha logrado levantar el nivel de algunos jugadores e incluso hay dos que han comenzado a sumar bonos.

Según información revelada por EnCancha, durante los entrenamientos físicos llevados en Macul, Manley Clerveaux y Óscar Opazo dejaron muy buenas impresiones en Ortiz, quien podría comenzar a considerarlos mucho más de lo que lo hacía Jorge Almirón.

Por un lado, el juvenil del Cacique no ha sumado muchas citaciones debido a que no cumple con el minutaje Sub 21 y, además, ocupa cupo de extranjero al no estar nacionalizado. Por el lado del "Torta", cada vez quedó más relegado por Almirón, aunque ahora podría estar viviendo un "segundo aire".

Quizás te pueda interesar: Emotiva rueda de prensa deja entre lágrimas a Lionel Scaloni antes del Argentina vs Venezuela

Opazo y Clerveaux suman bonos en Colo Colo.
Óscar Opazo y Manley Clerveaux suman bonos con Fernando Ortiz.

El primer desafío de Colo Colo con Fernando Ortiz

Recordar que los albos se están preparando para disputar la Supercopa ante la U, el cual será el primer desafío oficial de Fernando Ortiz al mando del Cacique. Este partido está pactado para el 14 de septiembre en el Estadio Santa Laura y será clave para evaluar esta nueva cara del equipo.

Es más, es muy probable que los albos organicen algún encuentro amistoso y a puertas cerradas antes de la esperada final, todo esto con el objetivo de sumar rodaje y trabajar las nuevas tácticas instaladas por el cuerpo técnico recién llegado.

La lucha interna en el Cacique

Todo este panorama es un buen indicio para el plantel del Cacique, pues los jugadores que han tenido menos oportunidades se motivarían un extra para demostrar que tienen las condiciones suficientes para jugar.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

NOTAS DESTACADAS

Tras documental de CHV: Directivo renuncia a Canal 13 en medio de polémica por cuentas falsas en redes

Tras documental de CHV: Directivo renuncia a Canal 13 en medio de polémica por cuentas falsas en redes
Lionel Scaloni se emociona antes del Argentina vs Venezuela.

Emotiva rueda de prensa deja entre lágrimas a Lionel Scaloni antes del Argentina vs Venezuela
Chile define formación para jugar con Brasil.

¿Llegó el recambio? La novedosa formación de Chile para ir por la hazaña ante Brasil
Jannik Sinner arrolla a Musetti en el US Open.

Jannik Sinner imparable en el US Open: arrolla a compatriota y ahora va por la sorpresa del torneo
Pablo Milad le responde a U de Chile.

No importan las amenazas: ANFP le responde firmemente a la U de Chile por fecha de la Supercopa
San Antonio

¿Un ajuste de cuentas? El brutal caso de hombre que fue baleado en plena calle de San Antonio
Fondas del Parque Ohiggins se preparan con todo

¡Hasta con IA y Rayos X! Fondas del Parque O'Higgins se preparan con drásticas medidas contra “incivilidades”
Un importante castigo en la Primera B

¡Un importante precedente! Jugador que simuló infracción fue castigado por Tribunal de Disciplina
Estados Unidos

¿Pequeños pistoleros? La particular clase que se impartirá en Estados Unidos para enfrentar tiroteos escolares
caso cobreloa

Caso Cobreloa: exjugadores acusados de violación grupal quedarían en libertad tras error de Fiscalía
En lo económico ha sido un gran año para Nicolás Jarru

¡Una buena temporada en lo económico! El millonario premio que acumula este año Nicolás Jarry
Evelyn Matthei

"Una casa es mucho más que un techo”: Matthei explica propuesta que ayudaría a jóvenes a tener su primera vivienda
Corona baja la cortina: fechas, sucursales y detalles del remate fnal

¿Cómo participar? Remate online de Corona tendrá prendas desde $650 y mobiliario disponible en subasta virtual
la roja sufre con bajas de última hora

¡De último minuto! La inesperada baja que sufre La Roja en la previa con Brasil
José Antonio Neme

¡Los mandó a la…! El furioso descargo de Neme contra Nicolás Maduro y sus adherentes
universidad de chile se prepara para el fallo de la Conmebol

¿Fin de la teleserie? Filtran el fallo de la Conmebol con Universidad de Chile
Filtran indignantes videos de funcionario TEA siendo torturado por compañeros.

¡Abusadores están en la mira! Los indignantes videos de trabajador TEA que fue torturado por compañeros
Primer día de Fernando Ortiz en Colo Colo.

Con un "fichaje" y Supercopa en la mira: Así fue el primer día de Fernando Ortiz en Colo Colo
Fernando Ortiz ya tuvo su primer entrenamiento con Colo Colo

¡Imponiendo sus ideas! Los cambios inmediatos que hará Fernando Ortiz en Colo Colo
Chile define formación para jugar con Brasil.

¿Más bajas? Las dos grandes dudas de Nicolás Córdova en La Roja