Emotiva rueda de prensa deja entre lágrimas a Lionel Scaloni antes del Argentina vs Venezuela

Lionel Scaloni se emociona antes del Argentina vs Venezuela.

Por: Fabián Marambio

Argentina está lista para enfrentar un emocionante partido ante Venezuela debido a que será la despedida de Lionel Messi en este tipo de competencias. Este panorama tiene a todos sensibles, incluido el entrenador Lionel Scaloni, quien no aguantó las lágrimas en la rueda de prensa.

Todo sucedió cuando un periodista, considerablemente emocionado, le formuló una pregunta al DT. Esto fue detectado inmediatamente por Scaloni, quien le respondió pero tampoco pudo evitar emocionarse con la situación.

“¿Estás llorando?, no era mi intención”, dijo el estratega. Ante esto, el emocionado periodista le dijo que “me diste la alegría más grande de mi vida”. Los presentes en la conferencia envolvieron el momento en cálidos aplausos, generando ahora las lágrimas del DT.

“Vamos a tener que terminar acá. Por verlo a él (periodista) me hizo esto”, respondió Scaloni entre lágrimas y risas, generando un divertido momento en la previa del duelo entre Argentina y Venezuela.

La despedida de Lionel Messi en Argentina

Todo este melancólico ambiente se debe también a la despedida de Lionel Messi de la Selección, quien disputará su último partido en Eliminatorias. Ante esto, el entrenador de la Albiceleste también tuvo palabras y unas muy emocionantes.

“Jugué con él y haberle podido dar la pelota fue algo hermoso en ese momento. Poder haber estado en un Mundial con él y que lo haya ganado es algo emocionante (...) Mañana (hoy) será un partido lindo y emocionante”, dijo Lionel Scaloni.

