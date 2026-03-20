¿Podrán avanzar? Los grupos de los chilenos en Copa Libertadores y Sudamericana

Por: Gonzalo Zamora

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El día de ayer se realizaron los sorteos de la fase de grupos tanto de la Copa Libertadores como de la Copa Sudamericana, donde los equipos chilenos que nos representarán durante esta temporada conocieron a sus rivales en la primer fase de la competición.

Por el lado de la Copa Libertadores, nuestros representantes serán Coquimbo Unido, quienes obtuvieron su cupo al ser el campeón del fútbol chileno. Además de Universidad Católica, quienes se metieron en la fase de grupos al terminar segundos la temporada pasada.

Por su parte, en la Copa Sudamericana, nuestros representantes serán O'Higgins, quienes perdieron en la última fase previa para entrar a Libertadores; Palestino quien venció a Universidad de Chile en la fase previa de la competición y Audax Italiano quien venció a Cobresal en la fase previa de la competición.

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Nuestros representantes nacionales en las competencias internacionales de esta temporada conocieron el día de ayer a sus rivales en las respectivas fases de grupos, donde a algunos les fue mejor que a otros pensando en lo que serán estos grandes desafíos.

Copa Libertadores

Por el lado de la Copa Libertadores, Coquimbo Unido quedó en el Grupo B junto a Nacional (URU), Universitarios (Perú) y Deportes Tolima (COL). En cambio, Universidad Católica quedó en el Grupo D, que es visto como el grupo de la muerte ya que quedó emparejado con Boca Juniors (ARG), Cruzeiro (BRA) y Barcelona (ECU).

Copa Sudamericana

En la Copa Sudamericana, O'Higgins quedó en el Grupo C junto a Sao Paulo (BRA), Millonarios (COL) y Boston River (URU). Palestino quedó en el Grupo F junto a Gremio (BRA), Montevideo City Torque (URU) y Deportivo Riestra (ARG). Audax Italiano quedó en el Grupo G junto a Olimpia (PAR), Vasco da Gama (BRA) y Barracas Central (ARG).

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