Los frutos de la planificación estratégica: Gobierno reportó baja de homicidios y detenciones en Fiestas Patrias

Baja la tasa de homocidios en Fiestas Patrias 2025

Por: Catalina Martínez

NOTAS DESTACADAS

joven asesinado por guardias en Mall Plaza Vespucio

“Ese trabajo era matar a mi hijo”: El fuerte relato de madre de joven asesinado por guardias en Mall Plaza Vespucio
Universidad de Chile cierra la llave ante Alianza Lima en casa.

¡No se vaya a equivocar! Cambia la transmisión en Universidad de Chile vs Alianza Lima
La IA y su predicción para próximas elecciones presidenciales

Tras encuesta CADEM: ¿Quién ganará la contienda presidencial según la IA?

¡El mejor del mundo! El Balón de Oro tiene un nuevo dueño esta temporada
Iván Arenas

¿Te lo imaginas? El día que Sebastián Piñera le ofreció a Iván Arenas una carrera en la política
María Elcira Contreras

"¿Cómo pueden celebrar?”: El angustioso descargo de nieta de María Elcira contra Fundo Las Tórtolas
Jugadores Colo Colo 2025

¿Alcanzan a mejorarse? La extensa lista de jugadores lesionados en Colo Colo
Camila Flores se descarga tras ser encarada en Fiestas Patrias

“Zurdos intolerantes”: Camila Flores suelta polémico descargo tras ser encarada por mujer en fonda de Viña
colo colo

¡Otra vez tú Salomón! El millonario problema de Colo Colo por Salomón Rodríguez
La IA predice el futuro de la U en Sudamericana

¡Ojito azules!: La IA predice el futuro de la U y los semifinalistas de la Copa Sudamericana 2025

Este lunes, el Ministerio de Seguridad Pública dio a conocer que los homicidios ocurridos durante las Fiestas Patrias cayeron un 40% en relación con el mismo lapso del año pasado.

De acuerdo con el informe del ministro (s) Rafael Collado, entre el 15 y el 21 de septiembre se registraron 22 fallecimientos, cifra inferior a las 37 víctimas reportadas durante el mismo período en 2024.

Este año tenemos un 40% menos de homicidios respecto de las Fiestas Patrias del año pasado. Ese número se contabiliza desde el 15 de septiembre hasta el 21 de septiembre de este año”, explicó la autoridad. 

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional    

El ministro (s) destacó también que, en comparación con las celebraciones de Fiestas Patrias de 2023, los reportes policiales disminuyeron en un 22,6%, cifra que se suma al descenso en los homicidios. “Tuvimos una disminución del 22,6% de casos policiales en relación con las Fiestas Patrias similares en el tiempo, que son las del año 2023”, sostuvo. 

A lo largo de las festividades, se registraron 4.705 personas detenidas, de las cuales 556 fueron aprehendidas en fondas y ramadas. “De esta cifra, 556 fueron personas que se detuvieron en la fonda en las ramadas en los lugares en los cuales se realizaron este tipo de actividades en la semana anterior”, remarcó Collado.

Los frutos de la planificación preventiva 

Entre los 22 homicidios registrados, únicamente uno tuvo relación con las festividades: el ocurrido el 21 de septiembre en una fonda de Puchuncaví. “En términos numéricos pasamos de 37 a 22 víctimas. Solamente uno de estos hechos se realizó en el contexto de una fonda el día 21 de septiembre en Puchuncaví”, señaló. 

“Para el Ministerio de Seguridad, cada homicidio es un hecho grave, por la pérdida de una vida humana, por el impacto familiar que esto conlleva, y en ese sentido, nosotros seguimos trabajando para que estas cifras nos lleven a mejorar la planificación, las estrategias que tenemos de aquí a final de año”, aseguró el ministro (s).

Los refuerzos operativos

Según detalló Collado, la estrategia de Fiestas Patrias contempló apoyo adicional de personal y recursos —provenientes incluso de las escuelas de formación— con el fin de resguardar los actos multitudinarios sin descuidar el resto del territorio nacional.

Este año hicimos una planificación bien importante, tanto en medios materiales, en funcionarios, en refuerzos desde la incluso desde la escuela para tener personas en las fondas, en los lugares en donde se desarrollaban algunos eventos masivos para no desatender lo que ocurría en el resto de las ciudades”, afirmó. 

El ministro subrogante señaló que la línea de trabajo continuará centrada en un modelo estratégico sustentado en datos. “Nosotros, como Ministerio de Seguridad, en conjunto con las policías, trabajamos con planificación. Si los resultados acompañan es porque la planificación puede ser la que tenemos que seguir llevando adelante”, indicó. 

“Pero, con base en evidencia, nosotros trabajamos conforme a lo que los datos nos dicen, planificamos y si la unificación da resultado, en este caso, efectivamente tenemos una disminución del 40%, veremos para el próximo año cómo tenemos que seguir trabajando de esa manera”, cerró Collado. 

NOTAS DESTACADAS

joven asesinado por guardias en Mall Plaza Vespucio

“Ese trabajo era matar a mi hijo”: El fuerte relato de madre de joven asesinado por guardias en Mall Plaza Vespucio
Universidad de Chile cierra la llave ante Alianza Lima en casa.

¡No se vaya a equivocar! Cambia la transmisión en Universidad de Chile vs Alianza Lima
La IA y su predicción para próximas elecciones presidenciales

Tras encuesta CADEM: ¿Quién ganará la contienda presidencial según la IA?

¡El mejor del mundo! El Balón de Oro tiene un nuevo dueño esta temporada
Iván Arenas

¿Te lo imaginas? El día que Sebastián Piñera le ofreció a Iván Arenas una carrera en la política
María Elcira Contreras

"¿Cómo pueden celebrar?”: El angustioso descargo de nieta de María Elcira contra Fundo Las Tórtolas
Jugadores Colo Colo 2025

¿Alcanzan a mejorarse? La extensa lista de jugadores lesionados en Colo Colo
Camila Flores se descarga tras ser encarada en Fiestas Patrias

“Zurdos intolerantes”: Camila Flores suelta polémico descargo tras ser encarada por mujer en fonda de Viña
colo colo

¡Otra vez tú Salomón! El millonario problema de Colo Colo por Salomón Rodríguez
La IA predice el futuro de la U en Sudamericana

¡Ojito azules!: La IA predice el futuro de la U y los semifinalistas de la Copa Sudamericana 2025
Guarello avisa nuevo castigo a la U

Guarello destapa severo castigo de Conmebol a la U tras nueva denuncia: "Se la dio en bandeja"
Carlos Palacios saca aplausos en Argentina

Prensa argentina fascinada con el repunte de Carlos Palacios en Boca Juniors: "De sus mejores partidos"
Lamine Yamal por el Balón de Oro más joven

¿Yamal romperá el récord?: Top 5 ganadores más jóvenes en la historia del Balón de Oro
Alejandro Tabilo a la final del Chengdu Open

¡Intratable!: Alejandro Tabilo vence a Brandon Nakashima y llega a la final del Chengdu Open
La U pierde un titular contra Alianza Lima

¡Baja sensible!: La U pierde un jugador titular para la vuelta contra Alianza Lima en Sudamericana
Lamine Yamal confía en su Balón de Oro

¡Fiesta incluida!: La osada preparación de Lamine Yamal para la entrega del Balón de Oro
La U y Alianza Lima se denuncian mutuamente

¿Más sanciones?: La U y Alianza Lima se denuncian mutuamente por gravísimas razones
Boric onu

Estará este lunes: Por qué el presidente Gabriel Boric fue citado por la ONU por ultima vez
La ausencia de Damián Pizarro en el Mundial Sub 20

¡Se supo todo!: Revelan por qué Damián Pizarro no jugará el Mundial Sub 20 con La Roja
Puchuncaví accidente hoy

Confuso episodio en medialuna de Puchuncaví deja un adolescente muerto y un PDI involucrado