Los frutos de la planificación estratégica: Gobierno reportó baja de homicidios y detenciones en Fiestas Patrias

Este lunes, el Ministerio de Seguridad Pública dio a conocer que los homicidios ocurridos durante las Fiestas Patrias cayeron un 40% en relación con el mismo lapso del año pasado.

De acuerdo con el informe del ministro (s) Rafael Collado, entre el 15 y el 21 de septiembre se registraron 22 fallecimientos, cifra inferior a las 37 víctimas reportadas durante el mismo período en 2024.

“Este año tenemos un 40% menos de homicidios respecto de las Fiestas Patrias del año pasado. Ese número se contabiliza desde el 15 de septiembre hasta el 21 de septiembre de este año”, explicó la autoridad.

El ministro (s) destacó también que, en comparación con las celebraciones de Fiestas Patrias de 2023, los reportes policiales disminuyeron en un 22,6%, cifra que se suma al descenso en los homicidios. “Tuvimos una disminución del 22,6% de casos policiales en relación con las Fiestas Patrias similares en el tiempo, que son las del año 2023”, sostuvo.

A lo largo de las festividades, se registraron 4.705 personas detenidas, de las cuales 556 fueron aprehendidas en fondas y ramadas. “De esta cifra, 556 fueron personas que se detuvieron en la fonda en las ramadas en los lugares en los cuales se realizaron este tipo de actividades en la semana anterior”, remarcó Collado.

Los frutos de la planificación preventiva

Entre los 22 homicidios registrados, únicamente uno tuvo relación con las festividades: el ocurrido el 21 de septiembre en una fonda de Puchuncaví. “En términos numéricos pasamos de 37 a 22 víctimas. Solamente uno de estos hechos se realizó en el contexto de una fonda el día 21 de septiembre en Puchuncaví”, señaló.

“Para el Ministerio de Seguridad, cada homicidio es un hecho grave, por la pérdida de una vida humana, por el impacto familiar que esto conlleva, y en ese sentido, nosotros seguimos trabajando para que estas cifras nos lleven a mejorar la planificación, las estrategias que tenemos de aquí a final de año”, aseguró el ministro (s).

Los refuerzos operativos

Según detalló Collado, la estrategia de Fiestas Patrias contempló apoyo adicional de personal y recursos —provenientes incluso de las escuelas de formación— con el fin de resguardar los actos multitudinarios sin descuidar el resto del territorio nacional.

“Este año hicimos una planificación bien importante, tanto en medios materiales, en funcionarios, en refuerzos desde la incluso desde la escuela para tener personas en las fondas, en los lugares en donde se desarrollaban algunos eventos masivos para no desatender lo que ocurría en el resto de las ciudades”, afirmó.

El ministro subrogante señaló que la línea de trabajo continuará centrada en un modelo estratégico sustentado en datos. “Nosotros, como Ministerio de Seguridad, en conjunto con las policías, trabajamos con planificación. Si los resultados acompañan es porque la planificación puede ser la que tenemos que seguir llevando adelante”, indicó.

“Pero, con base en evidencia, nosotros trabajamos conforme a lo que los datos nos dicen, planificamos y si la unificación da resultado, en este caso, efectivamente tenemos una disminución del 40%, veremos para el próximo año cómo tenemos que seguir trabajando de esa manera”, cerró Collado.