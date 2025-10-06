¿Cómo le irá a Chile? Se definen los cruces de octavos de final del Mundial sub-20

El pasado sábado 27 se inició el Mundial sub-20 en nuestro país, donde La Roja buscará aprovechar su condición de local y tomar un buen papel en este importante torneo que además le sirve a las futuras promesas para mostrarse al mundo y así poder formar mucho mejor su carrera como futbolistas, donde ya la mayoría a debutado a nivel profesional.

La selección chilena dirigida por Nicolás Cordova estará en el grupo A junto a Nueva Zelanda, Japón y Egipto, donde espera al menos poder superar la fase de grupos para meterse en las instancias finales de la Copa del Mundo de la categoría, donde en el pasado, nuestro país a tenido buenas participaciones y lugares.

En su último encuentro por el grupo A, La Roja enfrentó al combinado de Egipto, donde el equipo nacional comenzó ganando con una anotación de Javier Cárcamo, pero con goles de Ahmed Abdin y Omar Kehdr en la última del partido, la selección chilena perdió el encuentro y gracias a su buena puntuación en el fairplay del torneo, clasificó como segundo del grupo a los octavos de final del Mundial sub-20.

Tras los últimos partidos de la fase de grupos del Mundial sub-20 jugados el día de ayer, se definieron los cruces para los octavos de final del torneo. Todo comenzará mañana cuando Ucrania se mida ante España desde las 16:30 horas. Luego a las 20:00 horas en horario estelar, la selección chilena tendrá un duro partido ante México.

El miércoles se jugarán dos encuentros a las 16:30 horas, estos son los choques de Colombia ante Sudáfrica y Argentina ante Nigeria. Luego a las 20:00 horas también habrán dos partido con los duelos de Paraguay ante Noruega y Japón ante Francia. Todo se definirá el jueves con los partidos de Estados Unidos ante Italia a las 16:30 horas y Marruecos ante Corea del Sur a las 20:00 horas.