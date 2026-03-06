¡Golpea la pizarra! Los cambios en la formación de Fernando Ortiz en Colo Colo

El pasado fin de semana, Colo Colo recibió un duro golpe al caer por la cuenta mínima en la versión 199 del Superclásico del fútbol chileno ante Universidad de Chile. El único gol del encuentro fue obra de Matías Zaldivia tras un rebote en una pelota parada.

Pero ahora los albos ya dan vuelta la página, ya que el día de mañana vuelven a la acción en el Campeonato Nacional ante Audax Italiano, donde necesitan una victoria para no perderle pisada a los líderes del torneo, de los cuáles se ubica a sólo dos puntos.

Tras la dura caída ante Universidad de Chile, las críticas volvieron a Colo Colo, quienes venían de tres victorias consecutivas en el Campeonato Nacional, pero esta derrota hizo que el trabajo de Fernando Ortiz fuera nuevamente puesto en dudas por los hinchas.

El día de mañana desde las 18:00 horas, Colo Colo visitará a Audax Italiano por una nueva fecha del Campeonato Nacional. Los albos necesitan un triunfo para dejar atrás la dura caída del fin de semana pasado ante Universidad de Chile en la versión 199 del Superclásico del fútbol chileno.

Las novedades en el cacique

Para este encuentro, Fernando Ortiz prepara varias modificaciones, algunas obligadas por lesión y otras simplemente por decisión técnica. La primera es la ya conocida salida de Claudio Aquino por lesión, donde Álvaro Madrid será el encargado de reemplazarlo. Por otro lado, el criticado Javier Correa tampoco será del inicio y en su lugar estará en el ataque Lautaro Pastrán.

