¿Es fútbol o el Super Bowl? La polémica medida que aprobó la FIFA para el Mundial 2026

Por: Gonzalo Zamora

Ya estamos a menos de 100 días para que se inicie el Mundial 2026, el cuál se disputará en el norte de nuestro contienente, donde la principal sede será Estados Unidos. En esta oportunidad, La Roja no participará nuevamente al haber tenido una de sus peores clasificatorias en la historia y quedar últimos en la tabla.

Pero aún faltan entregarse algunos boletos para la Copa del Mundo de este año, ya que a fin de mes se diaputará el repechaje mundialista que entregará los últimos cupos para participar de esta tan esperada instancia.

Por ahora los países clasificados están esperando lo que pueda suceder en estos meses, recordando que actualmente Estados Unidos se encuentra en guerra contra Irán, país clasificado al Mundial 2026 y que podría bajar su participación, mientras que por otro lado, México está bastante complicado con los conflictos con el narcotráfico en el país.

No es un secreto que en Estados Unidos, principal país donde se disputará el Mundial 2026, no son una nación futbolizada, sobre todo pensando que al deporte le llaman soccer. Es por esto que para esta edición de la Copa del Mundo están preparando algunas modificaciones que ya están levantando polémica.

Va a parecer el Super Bowl

Una de las polémicas medidas que se darán en la Copa del Mundo de este año y que ya fue aprobada por la FIFA es que en cada partido se tendrá un descando de hidratación de 3 minutos, ya sea que el clima lo requiera o no. La polémica aquí es que durante este tiempo, se transmitirán comerciales, tal como se hace en el básquetbol o el fútbol americano en sus respectivas pausas.

