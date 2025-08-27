¡No están solos! El hermoso gesto de Universidad de Chile con sus hinchas heridos

El pasado miércoles Universidad de Chile enfrentaba el encuentro de vuelta ante Independiente de Avellaneda en condición de visitante por la Copa Sudamericana. Los azules llegaban con una mínima ventaja desde nuestro país tras su victoria de 1-0, donde comenzaron el encuentro ampliando esta ventaja con la anotación de Lucas Assadi al minuto 11', pero luego al minuto 27', Santiago Montiel empató el marcador.

Pero en la segunda mitad, comenzó lo que sería una verdera tragedia y horror en el estadio Libertadores de América, esto ya que las hinchadas de ambos equipos se vieron enfrentadas lanzándose proyectiles unas a otras, esto ya de una manera inentendible, la organización puso a la barra del romántico viajero en una galería sobre la barra de Independiente de Avellaneda.

Pero estos enfrentamientos escalaron todas las proporciones, ya que el encuentro debió ser suspendido y tras esto los hinchas de Universidad de Chile sufrieron un sin fin de agresiones por parte de la barra local, donde las imágenes y videos que se han viralizado son de una brutal tal, que incluso hay algunas personas luchando por su vida debido a la gravedad de sus heridas.

Si bien para muchos la más grande incógnita tras lo sucedido entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile es la decisión que tomará la Conmebol para declarar un vencedor en aquel encuentro. Lo concreto es que aún hay hinchas que se encuentran en recuperación y se mantienen en suelo Argentino debido a sus heridas.

Dos de estos son los casos de Gonzalo Alfaro, quien fue empujado al vacío en el estadio y Pablo Mora, quien recibió un brutal golpe en la cabeza con un fierro. La directiva de los azules, encabezada por Michael Clark se reunió con los familiares de los heridos para saber sus avances y les entregaron camisetas con dedicatorias de los jugadores del romántico viajero.