¡El fin de una era! Las lágrimas de Lionel Messi tras su último partido en Argentina por clasificatorias

El día de ayer, la selección argentina también vivió la penúltima fecha de las clasificatorias rumbo al Mundial 2026 ante Venezuela en condición de local, aunque en una vereda completamente distinta a la nuestra, ya que la albiceleste ya está clasificada a la próxima cita mundialista, donde buscará volver a levantar el título mundial de la misma forma que lo hizo en Qatar 2022.

Este partido era mucho más especial para los argentinos, ya que es el último encuentro que Lionel Messi disputará en suelo argentino por las clasificatorias a algún Mundial. Esto después que el mismo astro del fútbol señalara que este sería su última cita mundialista vistiendo la camiseta de su país, cerrando así un capítulo dorado en la historia del fútbol.

El encuntro tuvo desde el primer minuto a los locales buscando hacerse con el control del partido, donde en el minuto 39', todo el estadio estalló para celebrar la anotación de Lionel Messi en la apertura de la cuenta. Ya en la segunda mitad, en el minuto 76', Lautaro Martínez aumentó la cuenta y fue el mismo Lionel Messi quien al minuto 80' cerró la goleada para su selección.

Con esta nueva victoria, la selección argentina es más puntera que nunca en la tabla de posiciones de las clasificatorias rumbo al Mundial 2026 de nuestra parte del mundo, donde con 38 puntos le sacan 10 unidades a su más cercano perseguidor, Brasil. Ahora, la albiceleste se prepara para la última fecha de las clasificatorias donde enfrentarán a Ecuador en condición de visitante este martes desde las 20:00 horas de nuestro país.

El encuentro ante Venezuela, si bien no significaba mucho para los argentinos en la clasificación, era muy especial, ya que era el último partido de Lionel Messi en suelo argentino por clasificatorias con la camiseta de Argentina. Es debido a esto que el astro del fútbol no pudo aguantar las lágrimas mientras su nombre era coredado por todo el estadio.