Están traumados: leyenda argentina critica y culpa a Chile por perder el Mundial Sub 20

La derrota de Argentina en la final del Mundial Sub 20 fue un golpe duro al otro lado de la cordillera, más aún por cómo se dieron las cosas. Y es que los trasandinos están bastante molestos por el poco apoyo recibido por parte del público chileno.

El encargado de hacerlo fue Óscar Ruggeri, leyenda del fútbol argentino que hoy se desempeña como panelista en ESPN. “No hay que olvidarse de los chilenos. En todos los partidos estuvieron en contra, pero mal. Nunca nos ayudaron, con país europeos o de otros lugares”, lanzó con mucha rabia el exdefensor.

En Argentina no perdonan a Chile por el poco apoyo en Mundial Sub 20

Pero eso no fue todo, porque luego sacó la artillería pesada y dejó su sentencia final. “Después dicen que son hermanos… eso no. Jamás”, agregó con mucha molestia el campeón del mundo en México 1986.

JAJSJAJSJA QUÉ HACE RUGGERI PUTEANDO A LOS CHILENOS POR ALENTAR A MARRUECOS



Saludó a los chicos de Argentina sub 20, pero se acordó de Chile y dijo de todo jajsjajaj, los odia pic.twitter.com/HS368r8Bo9 October 20, 2025

Lo cierto es que sus compañeros de panel fueron algo más objetivos con el análisis, recordando que fueron los futbolistas argentinos quienes comenzaron a provocar el ánimo de los chilenos en cada partido.

Así las cosas, en Argentina quedaron muy dolidos por perder la cita mundialista y se desquitaron culpando a Chile. De todas formas, sus seleccionados Sub 20 demostraron tener grandes condiciones para comandar el futuro del país y, seguramente, sacarán cuentas alegres en un par de años.

