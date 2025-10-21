 Anótelo en su agenda: Colo Colo vs. Deportes Limache sufre cambio de horario

Se viene un nuevo Colo Colo vs. Deportes Limache en la Liga de Primera y, debido a la situación de ambos equipos, va ser una verdadera final. Ambas escuadras están luchando por sus respectivos objetivos y necesitan los tres puntos de manera urgente para cumplirlos.

En el caso del Cacique, necesita ganar para recuperarse de la caída ante Coquimbo Unido y acercarse a puestos de clasificación a Copa Sudamericana. Mientras tanto, al Tomate Mecánico le urge una victoria para alejarse de los puestos de descenso.

Colo Colo vs. Deportes Limache tiene cambio de hora

El partido está pactado para el lunes 27 de octubre y se disputará en el Estadio Nacional, aunque ahora sufrió un cambio que seguramente afectará a los hinchas. En un principio estaba agendado para las 20:00 horas, pero las autoridades decidieron adelantarlo para las 18:00 horas.

[AHORA] Colo-Colo ante Deportes Limache fue modificado en su horario por las autoridades y se jugará a las 18:00 hrs del próximo lunes en el Estadio Nacional. El aforo de 31 mil personas fue aprobado @adnradiochile October 20, 2025

Este cambio de hora será un factor importante a considerar por los 31 mil hinchas que asistirán hasta el coloso de Ñuñoa, más aún para quienes terminan su jornada laboral en un horario cercano al compromiso.

Fue justamente esa situación la que generó muchos comentarios negativos por parte de los hinchas albos, quienes no quedaron para nada satisfechos con el cambio de horario que afectará directamente su planificación de día lunes.

