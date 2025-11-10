No hay paz: Leandro Fernández barre el piso con la ANFP después de su partidazo con la U

Leandro Fernández carga contra la ANFP.

Por: Fabián Marambio

La guerra entre la ANFP y Universidad de Chile ha estado fuerte durante esta temporada y, al parecer, está lejos de culminar. Cada vez se añaden antecedentes nuevos y ahora encargado fue Leandro Fernández, quien aprovechó la victoria de la U para lanzarse nuevamente contra Pablo Milad y compañía.

Los azules tienen importantes chances de clasificar nuevamente a la Copa Libertadores pero para ello deben mantener su racha de triunfos tras el parón por la Fecha FIFA. Justamente ahí apuntó sus dardos el atacante azul, cuestionando el nuevo periodo sin jugar que sumará el fútbol chileno.

Leandro Fernández carga contra la ANFP

"Vamos a pelear con nuestras armas hasta el final. Va a ser difícil, porque los rivales también juegan, pero hay que estar tranquilos, hay que descansar. Este parate está muy mal, muy mal organizado el torneo. Bueno, es así, hay que adaptarse. Ojalá que se juegue un poco más seguido", dijo el delantero.

Leandro Fernández no perdona a la ANFP por el calendario del fútbol.

Sobre el repunte que atraviesa la U, el argentino también fue claro para dejar su análisis. "Destacar la valentía del equipo de ir, pelear, buscarlo y ganarlo siempre de la misma forma, con la misma idea. Así que felicitar a todo el equipo, que hizo un gran trabajo y sacó el partido adelante", añadió.

Así las cosas, en la U nuevamente le dejaron darditos a la ANFP por la programación del Campeonato Nacional. Lo cierto es que los azules tendrán que descansar cerca de dos semanas para luego enfrentar a O'Higgins en una verdadera final por el Chile 2.

