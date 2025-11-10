No pasó la prueba: en Argentina hacen añicos a Paulo Díaz por su nivel ante Boca Juniors

Boca Juniors se hizo fuerte en La Bombonera y se quedó con el clásico por 2-0, ahondando aún más la profunda crisis que atraviesa River Plate. En ese contexto, la prensa argentina no quedó nada conforme con el nivel de Paulo Díaz y lo hicieron añicos sin ningún tapujo.

El nivel del seleccionado chileno no fue el mejor y la prensa trasandina no lo perdonó, barriendo el piso con él y dedicándole duras críticas. El chileno estuvo dubitativo en defensa, perdió duelos y no pudo ofrecer la seguridad necesaria, escenario que no pasó desapercibido.

Prensa argentina hace añicos a Paulo Díaz

TyC Sports no lo perdonó, lo evaluó con nota 1.0 y afirmó que “hace rato que su ciclo está más cumplido. Sin embargo, se sigue recurriendo a él. Un partido espantoso, de los peores que ha jugado un futbolista de River en cancha de Boca. Perdiendo por arriba y perdiendo por abajo, sin actitud, sin entrega y con fallas llamativas. Un partido que, ojalá, haya sido el último suyo en la institución”.

En Argentina no quieren ver más a Paulo Díaz.

Diario Olé fue algo menos duro. Calificándolo con nota 2.0, argumentaron que “quedó clavado, sin intervención alguna, en la jugada que no terminó en penal de Armani al 9 por intervención del VAR y se tropezó con Giménez en la previa del mano a mano de Delgado que tapó Armani”.

Así las cosas, el defensor chileno parece tener las horas contadas en el conjunto banda sangre. Es más, hace algunas semanas se comenzó a especular sobre un posible interés desde el fútbol árabe, el que podría concretarse más temprano que tarde por su nivel actual.

