Latife Soto lanza advertencia tras terremoto en Magallanes ¡Aseguró que lo había predicho!

El potente terremoto de 7.5 grados que sacudió Puerto Williams este viernes generó una ola de reacciones. Entre ellas, el nombre de Latife Soto salió al baile. Y es que la tarotista había anticipado la posibilidad de un sismo de gran magnitud en el país.

Fue por eso que, tras el fuerte movimiento telúrico que activó las alertas de tsunami, Soto reafirmó que su predicción se había cumplido, asegurando que lo había advertido con anterioridad.

“Yo vengo avisando esto del terremoto, sismos y tsunami desde febrero en varios lives con José Antonio Neme. Lo estuve avisando, que iban a ser de hasta 7,5 o 7,8. Así van a ser los sismos que vamos a tener en nuestro país”, comentó la vidente en entrevista con FM2.

En ese sentido, añadió que “lo venía avisando porque las tormentas solares crean tormentas geomagnéticas. Hubo una el día miércoles y después de eso, eso llega a Chile y provoca de inmediato sismos”.

“Según mi entendimiento, como canalización, los seres de luz me entregaron esta información (de los sismos). Esa energía golpea nuestras placas tectónicas y genera sismos”, detalló la astróloga.

Y no solo eso, sino que Latife Soto cerró su intervención afirmando que “siempre les he estado diciendo que vamos a tener sismos entre 6,5 y 7,8. Y estos obviamente mueven las aguas, así que a esperar y confiar en Dios de que no pase nada grave para los habitantes”.