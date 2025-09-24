¡Se vienen grandes cambios! Universidad de Chile le diría adiós a cuatro titulares en 2026

El anterior fin de semana, finalmente se disputo la tan ansiada Supercopa, partido que enfrenta al último campeón tanto del Campenato Nacional como de la Copa Chile, donde en esta oportunidad se enfrentaban Colo Colo y Universidad de Chile respectivamente. Si bien este duelo debió disputarse a principio de año, el calendario permitió que se disputara el pasado fin de semana.

El partido comenzó a favor del romántico viajero, ya que al minuto 18', Matías Sepúlveda anotó un golazo para poner en ventaja a los azules. En el minuto 30', todo empeoró para el cacique ya que sufrieron la expulsión de Sebastián Vegas. Con esto la visita aprovechó al minuto 37' aumentar su ventaja gracias a Nicolás Guerra. Finalmente, Lucas Assadi estableció el definitivo 3-0 en el minuto 50'.

Con esta enorme victoria, Universidad de Chile consiguió el primer título de la temporada, teniendo en cuenta que quedó fuera de la Copa Chile de este año y se mantiene a 18 puntos del líder del Campeonato Nacional, teniendo más posibilidades en la Copa Sudamericana, donde ahora disputará la llave de los cuartos de final ante Alianza Lima.

Actualmente, en Universidad de Chile están enfocados en su buena campaña en la Copa Sudamericana, donde este jueves vivirán el duelo de vuelta de los cuartos de final ante Alianza Lima. Este duelo será en condición de local en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo y por ahora la llave se mantiene 0-0.

Pero además de esto, el romántico viajero ya piensa en el próximo año, donde habrían confirmado que cuatro de los titulares del equipo abandonarían el club. Estos son los casos de Lucas Assadi, por quien esperan lleguen diversas ofertas, Leandro Fernández, Rodrigo Contreras y Lucas Di Yorio, liberando así tres cupos de extranjeros para el ataque azul.