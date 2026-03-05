¡Atentos todos! Las sorpresas que prepara Nicolás Córdova para la nómina de La Roja

La Roja continúa su preparación para los desafíos de este año, donde nuevamente no disputaremos el Mundial que será en el norte del continente, tras unas horribles clasificatorias donde quedamos en el último lugar de la tabla.

Pero para no perder el ritmo de la competencia, la selección chilena ya tiene dos amistosos para la fecha FIFA de este mes, donde nos enfrentaremos el 27 ante Cabo Verde y luego el 30 ante Nueva Zelanda, en un nuevo desafío para los dirigidos por Nicolás Córdova.

Pero para esta doble instancia de marzo, el actual estratega de La Roja ya está pensando en los jugadores que participarán de estos duelos, donde quiere sorprender con la próxima nómina, apuntando a más sangre joven en el equipo.

Nicolás Córdova ya está trabajando en la nómina de La Roja para los duelos amistosos de este mes ante Cabo Verde y Nueva Zelanda, es aquí donde ya habría apartado a algunos jóvenes jugadores. Estos son los casos de Javier Altamirano, Vicente Bernedo, Damián Pizarro y Lucas Assadi.

Reconoce su buena campaña

Pero además de los ya mencionados jugadores, el estratega de la selecció chilena también pone sus ojos en la buena campaña que viene haciendo O'Higgins, por lo que también llamaría a algunos de sus jugadores. Estos son los casos de Felipe Faúndez, Felipe Ogaz, Arnaldo Castillo y Omar Carabalí.

