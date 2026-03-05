¡Atentos todos! Las sorpresas que prepara Nicolás Córdova para la nómina de La Roja

Postulan a Nicolás Córdova para seguir en La Roja.

Por: Gonzalo Zamora

NOTAS DESTACADAS

Colo Colo encuentra reemplazo para Aquino.

Colo Colo no podrá contar con una de sus figuras ante Audax Italiano: Fernando Ortiz ya encontró su reemplazo
Octavio Rivero preocupa por su lesión en U de Chile.

¿Operación inminente? Destapan nuevos detalles de la grave lesión de Octavio Rivero en U de Chile
Ocho años de batalla judicial: El “millonario del Kino” que nunca pudo cobrar su premio de $2.400 millones

Ocho años de batalla judicial: El “millonario del Kino” que nunca pudo cobrar su premio de $2.400 millones
Vecinos ya no aguantaron más: Hombre que vivía en una “casa del árbol” en Talca terminó desalojado por problemas sanitarios

Vecinos ya no aguantaron más: Hombre que vivía en una “casa del árbol” en Talca terminó desalojado por problemas sanitarios
“Algo malo va a pasar”: Familia de cabo fallecido en Punta Arenas revela inquietantes mensajes

“Algo malo va a pasar”: Familia de cabo fallecido en Punta Arenas revela inquietantes mensajes

¡FELICIDAD TOTAL! La enorme noticia que recibió Christiane Endler para su futuro

¿Seguirá en el equipo? Las palabras de Francisco Menghini tras la eliminación de Sudamericana

“Esta norma es demencial”: Ex fiscal Gajardo deja cruda advertencia por proyecto que beneficiaría a temidos criminales

VIDEO | ¡Dieron el primer golpe! O'Higgins se hace fuerte de local en Copa Libertadores
Critican a Mara Sedini tras tajante aclaración de Defensoría de la Niñez por sus dichos: “Deja muy mal parado a Chile”

Critican a Mara Sedini tras tajante aclaración de Defensoría de la Niñez por sus dichos: “Deja muy mal parado a Chile”

La Roja continúa su preparación para los desafíos de este año, donde nuevamente no disputaremos el Mundial que será en el norte del continente, tras unas horribles clasificatorias donde quedamos en el último lugar de la tabla.

Pero para no perder el ritmo de la competencia, la selección chilena ya tiene dos amistosos para la fecha FIFA de este mes, donde nos enfrentaremos el 27 ante Cabo Verde y luego el 30 ante Nueva Zelanda, en un nuevo desafío para los dirigidos por Nicolás Córdova.

Pero para esta doble instancia de marzo, el actual estratega de La Roja ya está pensando en los jugadores que participarán de estos duelos, donde quiere sorprender con la próxima nómina, apuntando a más sangre joven en el equipo.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol

Nicolás Córdova ya está trabajando en la nómina de La Roja para los duelos amistosos de este mes ante Cabo Verde y Nueva Zelanda, es aquí donde ya habría apartado a algunos jóvenes jugadores. Estos son los casos de Javier Altamirano, Vicente Bernedo, Damián Pizarro y Lucas Assadi.

Reconoce su buena campaña

Pero además de los ya mencionados jugadores, el estratega de la selecció chilena también pone sus ojos en la buena campaña que viene haciendo O'Higgins, por lo que también llamaría a algunos de sus jugadores. Estos son los casos de Felipe Faúndez, Felipe Ogaz, Arnaldo Castillo y Omar Carabalí.

También te puede interesar: VIDEO | ¡Dieron el primer golpe! O'Higgins se hace fuerte de local en Copa Libertadores

NOTAS DESTACADAS

Colo Colo encuentra reemplazo para Aquino.

Colo Colo no podrá contar con una de sus figuras ante Audax Italiano: Fernando Ortiz ya encontró su reemplazo
Octavio Rivero preocupa por su lesión en U de Chile.

¿Operación inminente? Destapan nuevos detalles de la grave lesión de Octavio Rivero en U de Chile
Ocho años de batalla judicial: El “millonario del Kino” que nunca pudo cobrar su premio de $2.400 millones

Ocho años de batalla judicial: El “millonario del Kino” que nunca pudo cobrar su premio de $2.400 millones
Vecinos ya no aguantaron más: Hombre que vivía en una “casa del árbol” en Talca terminó desalojado por problemas sanitarios

Vecinos ya no aguantaron más: Hombre que vivía en una “casa del árbol” en Talca terminó desalojado por problemas sanitarios
“Algo malo va a pasar”: Familia de cabo fallecido en Punta Arenas revela inquietantes mensajes

“Algo malo va a pasar”: Familia de cabo fallecido en Punta Arenas revela inquietantes mensajes

¡FELICIDAD TOTAL! La enorme noticia que recibió Christiane Endler para su futuro

¿Seguirá en el equipo? Las palabras de Francisco Menghini tras la eliminación de Sudamericana

“Esta norma es demencial”: Ex fiscal Gajardo deja cruda advertencia por proyecto que beneficiaría a temidos criminales

VIDEO | ¡Dieron el primer golpe! O'Higgins se hace fuerte de local en Copa Libertadores
Critican a Mara Sedini tras tajante aclaración de Defensoría de la Niñez por sus dichos: “Deja muy mal parado a Chile”

Critican a Mara Sedini tras tajante aclaración de Defensoría de la Niñez por sus dichos: “Deja muy mal parado a Chile”

VIDEO | ¡Con un final de infarto! Universidad de Chile se queda fuera de Copa Sudamericana ante Palestino
“La justicia es justicia”: Boric se lanza contra proyecto que abriría la puerta a beneficios para violadores de DD.HH.

“La justicia es justicia”: Boric se lanza contra proyecto que abriría la puerta a beneficios para violadores de DD.HH.
¡Acusó información falsa! Maite Orsini alza la voz y se defiende ante grave acusación por supuesto “vaper de marihuana”

¡Acusó información falsa! Maite Orsini alza la voz y se defiende ante grave acusación en reportaje de Canal 13
Explota la guerra interna: El PC se fractura tras el duro choque entre ministros y Daniel Jadue

Explota la guerra interna: El PC se fractura tras el duro choque entre ministros y Daniel Jadue

¡Mueve las piezas! El cambio en Universidad de Chile para enfrentar a Palestino
¡Se llevó millonario botín! Parroquia de San Miguel sufrió insólito robo de tecnología y donaciones

¡Se llevó millonario botín! Parroquia de San Miguel sufrió insólito robo de tecnología y donaciones

¡Aprovechó su oportunidad! Damián Pizarro se llena de elogios tras debut en Racing

¡INSÓLITO! ATP le cobra a jugadores para sacarlos de zona bélica en Emiratos Árabes
FOTOS | Alarma por la fauna silvestre: Reportan trágica muerte de cría de Puma en plena Ruta 5 Sur

FOTOS | Alarma por la fauna silvestre: Reportan trágica muerte de cría de Puma en plena Ruta 5 Sur

VIDEO | ¡Con apagón y todo! Audax Italiano se mete en la fase de grupos de la Copa Sudamericana