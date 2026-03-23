"Fuertes roces con referentes": las disputas internas que alejaron a Mauricio Isla de Universidad Católica

Por: Fabián Marambio

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Mauricio Isla aún se encuentra sin equipo después de terminar su contrato con Colo Colo y Universidad Católica apareció como posible destino. El "Huaso" estuvo entrenando en San Carlos de Apoquindo mientras barajaba la opción de retornar al club, pero disputas internas con jugadores y referentes terminaron echando por tierra la opción.

La información fue entregada por Cooperativa Deportes, donde señalaron que en la precordillera "aún recuerdan ciertas actitudes del jugador que causaron molestia durante su fugaz paso entre 2022 y 2023; que incluyeron varios viajes express al extranjero y una discreta salida del equipo". Estas actitudes también las evidenció mientras estaba en Colo Colo, lo que le quitó muchos bonos en Macul.

Mauricio Isla no retornará a la UC

Desde el medio partidario Punto Cruzado, también sacaron a la luz disputas internas del "Huaso" en su último paso por la UC. "También generó fuertes roces con jugadores y referentes del plantel, quienes en su mayoría actualmente siguen siendo parte del plantel 2026. Ante esto, su retorno a la UC genera más conflictos que soluciones", afirmaron.

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Mauricio Isla buscó el retorno a Universidad Católica.
Isla buscó un retorno a la UC pero no terminó bien.

Lo cierto es que el "Huaso" asomó como posible fichaje de Universidad Católica ante la lesión de Tomás Asta-Buruaga, quien sufrió una lesión en el ligamento cruzado de su rodilla y se perderá casi toda la temporada. Las bases del torneo le permiten a la UC contratar un jugador en su reemplazo, pero al parecer este no será Isla.

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La situación del "Huaso" en este 2026 es complicada. Después de su paso por Colo Colo no ha logrado encontrar club y se encuentra entrenando por las suyas para mantenerse en forma. En este contexto fue donde apareció el interés de los cruzados, el que finalmente no se llegó a concretar.

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