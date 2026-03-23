¿Llegó el esperado recambio? Las figuras de Santiago Wanderers Sub 20 que son seguidas desde el extranjero

Figuras de Santiago Wanderers son buscadas desde el exterior.

Por: Fabián Marambio

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Santiago Wanderers hizo historia al ganar la Copa Libertadores Sub 20 e ilusiona a todo un país con el esperado recambio para la Selección Chilena. La camada de jugadores caturros parece estar destinada a comandar los hilos del país después de años de desesperanza, y muchos son seguidos desde el extranjero.

El torneo juvenil estuvo colapsado de cazatalentos, quienes quedaron encandilados con las figuras de la quinta región. “En el torneo están inscritos unos ochenta representantes y scouts de todo el mundo; la galería está llena de ellos. Hay cuatro, cinco o seis jugadores que están sonando fuerte”, dijo Felipe Salinas, DT del equipo campeón de la Libertadores.

Figuras de Santiago Wanderers son seguidos desde el extranjero

Uno de los jugadores que es seguido desde el exterior es Christian Silva, delantero que fue destacado como la figura del torneo gracias a los cuatro tantos que aportó para la hazaña caturra. Otro de los futbolistas es Lucas Avendaño, capitán y volante creativo que fue el motor del equipo gracias a su gran calidad para comandar los tiempos.

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Finalmente, el listado lo terminan el arquero Fabiano Avello, Ignacio Flores (quien anotó el penal del título) y Alexander Dubo, lateral que destacó por su ida y vuelta en la banda izquierda del mejor equipo Sub 20 del fútbol sudamericano.

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De momento quedará esperar para ver cómo se resuelve el futuro de todos estos futbolistas, pero el presidente del club, Reinaldo Sánchez, fue claro con el objetivo que tiene. "Hay que estar tranquilos en este tipo de situaciones, precipitarse no sirve de nada", dijo en conversación con el Diario La Estrella de Valparaíso.

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