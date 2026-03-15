¡La prensa no perdonó!: Duras críticas a Lucas Cepeda tras goleada del Real Madrid al Elche

Lucas Cepeda fue foco de duras críticas tras goleada del Real Madrid al Elche

Por: Kevin Vejar

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En un duelo válido por la jornada 28 de La Liga española, el Elche de Lucas Cepeda fue aplastado por 4-1 en su visita al Real Madrid, resultado que no solo complicó seriamente el panorama de su equipo en el torneo, sino que también desató fuertes críticas hacia el atacante chileno y su actuación en el Santiago Bernabéu.

Así es, el ex Colo Colo y Santiago Wanderers estuvo desde el arranque en el conjunto 'franjiverde', pero no logró marcar diferencia y terminó siendo reemplazado durante el segundo tiempo, y como era de esperarse, el ofensivo se volvió una de las presas favoritas para la prensa local, que lo reprobó sin piedad alguna.

Uno de los medios en cuestión fue el portal español Información, que reprochó la poca participación del seleccionado chileno pese a sus reubicaciones en la cancha: "Por fin jugó en banda con el apoyo de Sangare y Pedrosa. No acabó de conseguir nada ni por izquierda ni por derecha, por lo que fue sustituido".

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"Intentó combinar y acercarse al área, pero siempre bien controlado por la defensa blanca. Su remate desde lejos no encontró portería y estuvo lejos de ser determinante", publicó por su parte El Desmarque, dejando en evidencia que no quedaron para nada conformes con el viñamarino ante los 'merengues'.

Los números de Lucas Cepeda en el Elche este 2026

Cabe mencionar que desde su arribo al Elche para este 2026, Lucas Cepeda ha disputado 6 partidos oficiales, totalizando un total de 339 minutos, y hasta la fecha no ha conseguido marcar gol ni asistir con la camiseta de su nuevo equipo, que con 26 puntos marcha en la 18° ubicación, es decir, están en zona de descenso.

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