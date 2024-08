¡No se guardó nada! Nicolás Larraín expone lo que su primo Guarello olvidó decirle a Alemparte

El presentador de televisión y locutor de radio Nicolás Larraín dio a conocer lo que se le olvidó decir a su primo Juan Cristóbal Guarello a Gabriel Alemparte en Sin Filtros. En concreto el exconductor de CQC dijo que su primo le había mandado un audio contando lo que se dejó guardado tras vivir un tenso momento con el vicepresidente de Demócratas.

Recordemos que Alemparte en pleno debate del programa político recordó unos dichos de Bonvallet en contra de Guarello, en donde lo trataba de feo, borracho y de insinuársele a su mujer. Frente a esto, el periodista deportivo lo trató de feo de vuelta y le dijo. “¿Y tú eres lindo y entretenido hueón? O sea, si hacemos una competencia de cara y pelá, salimos a pedir dulces en Halloween y a voh te dan más que a mi” expresó.

¿Qué le faltó decir a Guarello según Larraín?

“El programa tiene muchos seguidores, pero yo creo que hacer tanto circo... Es tan forzado (el debate), que concurrencia no es calidad. La película más vista del cine puede ser Avatar, pero es lo más fome que hay” partió diciendo Larraín para luego agregar que “uno trata de hacer una referencia con Bonvallet, y hablo de la consciencia del espectáculo. Bonvallet era un gallo que sabía del espectáculo, sabía con quien peleaba y habría aprovechado para su beneficio esta escena” dijo.

Por otro lado, mencionó que “Juan Cristóbal se cae en el fango, por lo que he escuchado”. Así mismo contó que tuvo una conversación con su primo en la que le preguntó si le habría faltado decirle algo al abogado que lo confrontó en el panel y que luego lo trató de no saber debatir.

“Lo llamé la semana pasada para preguntarle si en el episodio Alemparte le faltó decir algo. Y me dijo ‘sí, me faltó decir que el abuelo de la Toti (por la ministra Orellana) fue el primer abogado de defensa de Derechos Humanos para que venga este gallo a lavarse la boca’. Eso me lo mandó en un audio” reveló sobre el periodista.

