Dos hermanos europeos serían las sorpresas de Nicolás Córdova en La Roja: "Se reunió con ambos"

Por: Kevin Vejar

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Cada vez queda menos para una nueva fecha FIFA, y si bien La Roja no estará en el Mundial de Norteamérica, el técnico Nicolás Córdova trabaja con pinzas lo que será su próxima nómina para los duelos amistosos de marzo, donde aparentemente sorprenderá a los hinchas citando a dos futbolistas europeos.

Así es, el estratega interino de la Selección Chilena, que fue ratificado por Pablo Milad para al menos todo este 2026, aprovechará los encuentros frente a Cabo Verde y Nueva Zelanda para un curioso e impensado experimento dentro de su lista de jugadores que deberá hacer pública en los días entrantes.

Resulta que al más puro estilo de lo que fue el arribo de Ben Brereton, el DT convocaría a Miguel Reichmuth y Nils Reichmuth, dos hermanos nacidos en Suiza y con madre chilena que, según el periodista Christopher Brandt de ESPN, suman importantes bonos: "Atención con lo que pueda pasar, podrían aparecer los dos o uno de ellos".

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Miguel (izquierda) y Nils (derecha) Reichmuth serían nominados por Nicolás Córdova en La Roja.

Pero eso no es todo, pues el comunicador profundizó en lo que fue la última gira por Europa de Córdova, donde además de visitar a otros hombres del combinado nacional, conversó personalmente con los jugadores que hoy militan en el fútbol suizo: "Yo creo que sí. Nico Córdova en la gira europea se reunió con ambos".

¿Dónde juegan actualmente los hermanos Reichmuth?

Cabe mencionar que Miguel Reichmuth, de 22 años, actualmente viste los colores del FC Zürich, donde a lo largo de esta temporada ha disputado 15 compromisos, mientras que Nils Reichmuth a sus 24 años juega en el FC Thun, líder de la Superliga de Suiza, donde este 2026 acumula 26 partidos, cuatro goles y dos asistencias.

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