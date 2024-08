"Es lamentable": En la U responden a Ricardo Gareca por la ausencia de sus jugadores en La Roja

Gran revuelo ha generado la nómina de Ricardo Gareca para los duelos frente a Argentina y Bolivia por las clasificatorias al Mundial de Norteamérica 2026, y en la Universidad de Chile le respondieron al entrenador de La Roja luego de no considerar a sus jugadores pese a ser punteros exclusivos del Campeonato Nacional.

Tras la victoria sobre Cobreloa, fue Gabriel Castellón quien lamentó la decisión del DT: "No sé si no se toma en cuenta lo que se hace en el campeonato o se mira en menos. Hemos hecho un gran torneo, hay muchos que deberían estar por ser punteros, hemos perdido dos partidos. Es lamentable que no haya jugadores nominados del puntero".

"Los resultados te dan un respaldo de que estás haciendo las cosas bien, sentimos eso, pero no sabemos si afuera se verá o si no somos del gusto del entrenador, pero trabajamos para nosotros. Después, las cosas se van a dar solas", agregó el guardameta, que posteriormente afirmó que continuará luchando por un lugar en la selección.

"La ilusión siempre está. No sé si seremos del gusto o no, pero la ilusión de representar a Chile siempre está. Primero trabajamos por el club y la opción de jugar por la selección. Son decisiones del profe y él verá lo mejor para Chile", cerró Castellón, quien parece tener una visión muy distante a la de su entrenador, Gustavo Álvarez.

Efectivamente, a diferencia de su dirigido, el técnico de la U puso paños fríos al asunto: "El entrenador tiene su criterio y hay que respetarlo. Soy muy respetuoso de la nómina, estamos en presencia de un gran entrenador con mucha experiencia". "Ricardo Gareca sabrá quiénes son los indicados para representar al país de la mejor manera", sentenció Álvarez.

