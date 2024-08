"Yo también lo llamo": Jorge Valdivia se cuadra con Gareca y defiende a jugador citado en La Roja

El técnico Ricardo Gareca dio a conocer los 26 jugadores que formarán parte de la Selección Chilena para los próximos duelos clasificatorios al Mundial de Norteamérica 2026, nómina que ha generado gran revuelo en las redes, y fue Jorge Valdivia quien salió a respaldar con todo a uno de los citados por el 'Tigre'.

Así es, a través de una conferencia en Juan Pinto Durán, el DT anunció los nombres que estarán en La Roja frente a Argentina y Bolivia en septiembre, donde Eugenio Mena, Mauricio Isla y Eduardo Vargas son los únicos representantes de la 'Generación Dorada'. Sin embargo, hay quienes no están del todo conformes con la lista.

En dicho contexto, el 'Mago' analizó los elegidos por el estratega para dichos encuentros, destacando principalmente la zona defensiva, donde a su juicio, Chile está muy bien nutrido: "De la mitad de cancha para atrás son todos titulares. Defensivamente tenemos buenos jugadores, de nivel: Paulo Díaz, Maripán, Catalán, Kuscevic...".

Tras ello, el exvolante creativo de la Selección respaldó la presencia de Vargas, pese a que el delantero no tuvo una gran actuación junto al combinado nacional en la última Copa América: "Arriba es donde nos está faltando otra vez y donde entra el Edu. Yo no soy entrenador, pero si fuera Gareca también llamo a Eduardo Vargas".

Y para finalizar, encaró a quienes ponen en duda si el atacante del Atlético Mineiro aún tiene nivel para La Roja, afirmando que, a sus 34 años, 'Turboman' es aún la mejor alternativa. "Hasta que aparezca uno que me demuestre lo contrario, y no solo por los goles, sino que en general, fútbol, juego", remató Jorge Valdivia.

