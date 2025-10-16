"Vergüenza": jugadora de Colo Colo Femenino no tiene filtro y hace añicos a los hinchas de la U

Después de mucha expectativa, finalmente Colo Colo Femenino quedó eliminado de la Copa Libertadores y no podrá luchar por el título. Tras la caída ante Deportivo Cali, una jugadora del equipo utilizó sus redes sociales para hacer añicos a los hinchas de la U y sacarse la rabia.

Se trata de Michelle Olivares, defensa que incluso fue formada en el equipo universitario, pero esto no importó para criticar sin filtro a todos los fanáticos de su exequipo, todo esto por los constantes cuestionamientos hacia el fútbol femenino.

Defensa de Colo Colo Femenino hace añicos a hinchas de la U

“No apoyan a su equipo femenino, pero los teníamos viendo nuestros partidos (risas). Qué vergüenza ser hincha de un club que se avergüenza de su rama femenina, cuando su equipo masculino estuvo a punto de descender en 2021. La femenina sacó la cara por el club, mala memoria los llamados diferentes”, lanzó la jugadora alba.

Quizás te pueda interesar: Por el tercer lugar: Colo Colo ya conoce a su nuevo rival en la Libertadores Femenina

Todo esto generó muchas risas en X (exTwitter) y una verdadera guerra entre los fanáticos de cada equipo, quienes se han envuelto en constantes debates debido a que los hinchas de la U le han quitado importancia al fútbol femenino.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo Femenino?

Con este escenario, ahora Michell Olivares y sus compañeras tendrán que enfocarse en lo que será el partido por el tercer y cuarto lugar que disputarán ante Ferroviária, el que está programado para este 18 de octubre a las 16:00 horas.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en el fútbol.