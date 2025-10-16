"Vergüenza": jugadora de Colo Colo Femenino no tiene filtro y hace añicos a los hinchas de la U

jugadora de colo colo femenino carga contra la U.

Por: Fabián Marambio

Después de mucha expectativa, finalmente Colo Colo Femenino quedó eliminado de la Copa Libertadores y no podrá luchar por el título. Tras la caída ante Deportivo Cali, una jugadora del equipo utilizó sus redes sociales para hacer añicos a los hinchas de la U y sacarse la rabia.

Se trata de Michelle Olivares, defensa que incluso fue formada en el equipo universitario, pero esto no importó para criticar sin filtro a todos los fanáticos de su exequipo, todo esto por los constantes cuestionamientos hacia el fútbol femenino.

Defensa de Colo Colo Femenino hace añicos a hinchas de la U

“No apoyan a su equipo femenino, pero los teníamos viendo nuestros partidos (risas). Qué vergüenza ser hincha de un club que se avergüenza de su rama femenina, cuando su equipo masculino estuvo a punto de descender en 2021. La femenina sacó la cara por el club, mala memoria los llamados diferentes”, lanzó la jugadora alba.

Jugadora de Colo Colo Femenino estalla contra la U.

Todo esto generó muchas risas en X (exTwitter) y una verdadera guerra entre los fanáticos de cada equipo, quienes se han envuelto en constantes debates debido a que los hinchas de la U le han quitado importancia al fútbol femenino.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo Femenino?

Con este escenario, ahora Michell Olivares y sus compañeras tendrán que enfocarse en lo que será el partido por el tercer y cuarto lugar que disputarán ante Ferroviária, el que está programado para este 18 de octubre a las 16:00 horas.

