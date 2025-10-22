Último minuto: titular indiscutido de Colo Colo se perderá el partido ante Deportes Limache

Colo Colo pierde a su figura.

Por: Fabián Marambio

Colo Colo cayó ante Coquimbo Unido y ahora está mentalizado en el encuentro ante Deportes Limache, el cual necesitan ganar sí o sí. Sin embargo, esto estará complejo debido a que perdieron a uno de los jugadores más importantes que tienen en el plantel.

Se trata de Vicente Pizarro, capitán del equipo y uno de los pocos jugadores que han sido titulares indiscutidos durante este pésimo 2025. El canterano albo recibió una cartulina amarilla en el último duelo ante los Piratas, quedando suspendido por acumulación de tarjetas.

Colo Colo pierde a Vicente Pizarro para duelo con Limache

Esta es una muy mala noticia para los albos, ya que Fernando Ortiz deberá encontrar al reemplazante ideal en la zona media de la cancha. Opciones tiene, aunque deberá decantarse entre Tomás Alarcón, Esteban Pavez, o bien modificar el esquema táctica del equipo.

Vicente Pizarro sancionado en Colo Colo.
Pizarro no podrá jugar contra Deportes Limache.

El retorno del "Vicho" será en la jornada subsiguiente, cuando el Cacique visite a Ñublense en Chillán. Todo este panorama complica aún más a un equipo que necesita ganar de manera urgente prácticamente todos sus encuentros.

¿Cuándo juega el Cacique?

El partido del Cacique contra Deportes Limache está pactado para el lunes 27 de octubre a las 18:00 horas en el Estadio Nacional, pues el Monumental no estará en condiciones después del albergar el concierto de Imagine Dragons.

