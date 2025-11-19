Se supo todo: la triangulación para comprar a la U de Chile con Michael Clark como protagonista

Michael Clark y triangulación para comprar U de Chile.

Por: Fabián Marambio

Los problemas de la U de Chile parecen no terminar y ahora están en su punto máximo de ebullición, todo esto después de que Michael Clark fuera sancionado por todas las irregularidades financieras y administrativas del club. Es más, ahora salió a la luz la triangulación que realizaron para comprar las acciones del club.

Todo fue revelado por La Tercera en una investigación donde el protagonista es Óscar Ebel, exdirector de Sartor AGF que colaboró para "destapar la olla". "En mi calidad de director de Sartor Administradora General de Fondos S.A., tengo conocimiento de hechos graves, eventualmente constitutivos de infracciones a las normas que regulan a las administradoras de fondos", comenzó diciendo Ebel.

La triangulación realizada para comprar de U de Chile

Según el medio citado, "el 22 de enero de este año, Ebel entregó un completo reporte detallado sobre la operación del fondo Tactical Sport. En su relató indicó que el comité de crédito de Sartor AFIP – administradora de fondos de inversión privados- aprobó el 13 de abril del 2021 la entrega de un crédito por $3.500 millones a Asesorías e Inversiones Sartor, matriz del grupo, para poder adquirir cuotas del FIP Tactical Sport, también administrado por Sartor AFIP, el cual finalmente adquiría el 63% de Azul Azul".

clark u de chile
Clark aún espera apelar a la dura sanción que recibió.

En resumidas cuentas, explicaron que esto "se trata de una operación triangulada: los fondos tiene un origen -el FIP Deuda Privada-, pasan por un intermediario -Inversiones Cerro El Plomo SpA- y llegan a su destinatario -el FIP Tactical Sport-”.

Esta de más decir que todo esto atenta contra las regularizaciones del mercado, motivo por el que Michael Clark fue sancionado con cinco años de inhabilidad en cargos ejecutivos y una multa de 2.500 millones de pesos, aunque afirmó que aún tiene tiempo de apelar.

