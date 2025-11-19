Atención albos: las empresas que buscan a Colo Colo para financiar el nuevo Estadio Monumental

Colo Colo busca financiamiento para el estadio.

Por: Fabián Marambio

El año 2025 de Colo Colo ha sido una verdadera pesadilla en prácticamente todos los sentidos y la dirigencia busca apaciguar la crisis con el nuevo Estadio Monumental. Es por eso que en Macul ya barajan cuatro importantes empresas para financiar la remodelación de la casa alba.

El gran problema de todo es que, según los presupuestos realizados desde el Cacique, el costo del nuevo Monumental asciende a los 120 millones de dólares. Es por eso que el club tendrá que trabajar con una empresa mediante el uso de naming rights, cediendo el nombre del recinto para financiar las obras.

"Estamos en la definición de ver cuáles son las empresas que nos van a ir a buscar el financiamiento. Tenemos contactadas cinco de ellas, de las más importantes del mundo", dijo Aníbal Mosa. Sin embargo, estas reuniones no serán directamente con las marcas, sino con empresas que hacen los nexos con los reales interesados en financiar las obras.

Nuevo Estadio Monumental Colo Colo
Los albos trabajan para encontrar el financiamiento del nuevo Monumental.

Las marcas con las que trabajará Colo Colo

Según se supo en las últimas horas, una de las marcas es una reconocida agencia de representación, otra opción ha llevado convenios en distintos deportes, incluida la WWE y, finalmente, la última ha trabajado con naming rights en famosos estadios de la NFL.

Todas estas empresas han manejado acuerdos con importantes marcas que han financiado proyectos, por lo que los albos esperan tener buenos resultados. La mala noticia para los hinchas es que, las negociaciones para definir la marca que financiará las obras, podría tardar entre seis y 10 meses.

