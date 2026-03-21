La tajante respuesta de la U tras polémica con Cristopher Toselli: "Decidimos por..."

La tajante respuesta de la U tras polémica con Cristopher Toselli en el arco

Por: Kevin Vejar

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Universidad de Chile no arrancó de la mejor manera su participación en la Copa de la Liga e igualó 2-2 con Deportes La Serena en el Estadio Nacional, encuentro donde también hizo bastante eco la suplencia de Cristopher Toselli, y cuando se habla de una presunta molestia del golero, desde la U salieron al paso de la polémica.

Resulta que tan solo horas previas al compromiso frente al conjunto 'papayero', todo parecía indicar que el ex Universidad Católica sería titular en desmedro de Gabriel Castellón, que no estuvo disponible por lesión, pero justo antes del pitazo inicial se confirmó que finalmente el juvenil Ignacio Sáez tomó su lugar.

Como era de esperarse, la decisión no pasó desapercibida e incluso, según varios trascendidos, el técnico interino Jhon Valladares solo habría seguido instrucciones desde más arriba marginando al reemplazante natural del 'Gabo', y fue el propio DT quien aprovechó la conferencia de prensa post partido para descartar los rumores.

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Valladares justifica la suplencia de Toselli en la U

Para comenzar, el estratega fue enfático en que la elección de guardameta contra La Serena solo pasó por el cuerpo técnico, asegurando que toda la plantilla tiene opciones en cada encuentro, es decir, Toselli no tenía necesariamente prioridad sobre el joven arquero: "Todos entrenan para ser titular y elegimos a 'Nacho'".

Pero eso no es todo, y es que Valladares reveló sin rodeos uno de sus criterios en la elección para el debut copero, donde Ignacio Sáez también sumó bonos por ser formado en las inferiores de Universidad de Chile: "Cristopher tiene trayectoria y nos daba seguridad, pero decidimos por uno de la casa".

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