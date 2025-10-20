¿Cumple el sueño de los azules? La compleja situación de Felipe Mora que lo acercaría a la U

Felipe Mora y su situación en la MLS.

Por: Fabián Marambio

Felipe Mora dejó un recuerdo imborrable en todos los fanáticos de Universidad de Chile, pues ha sido el último gran delantero con el que se coronaron campeones del Campeonato Nacional. Es por eso que sueñan con verlo nuevamente defendiendo la camiseta azul, lo que podría darse más pronto que tarde.

El delantero está viviendo un irregular 2025 y no ha terminado de afianzarse como titular indiscutido. Esto, sumado a que su contrato finaliza a final de esta temporada, podría ser clave para que la dirigencia de la U negocie su retorno.

En la U miran atentos la situación de Felipe Mora

Según informó EnCancha, el delantero nacional tiene algunas cláusulas que podrían renovar su contrato automáticamente de cara a la siguiente temporada. Sin embargo, el poco protagonismo que ha sumado en la MLS, más su alto sueldo, podría facilitar una negociación para abrirles las puertas de salida.

La situación de Felipe Mora que lo acercaría a la U.
En la U miran atentos la situación de Mora en la MLS.

Actualmente Felipe Mora recibe 1.2 millones de dólares anuales por defender la camiseta del Portland Timbers, lo que se traduce en 106 millones de pesos mensuales. Es decir, en caso de que quiera jugar nuevamente en la U, el canterano de Audax Italiano deberá reducir considerablemente sus pretensiones salariales.

Los números de Mora en este 2025

Esta temporada no ha sido del todo buena para el atacante ya que, entre todas las competencias, ha disputado 37 partidos, registrando solo seis goles y tres asistencias. Estos números lo han obligado a sumar minutos desde el banco de suplentes y sin permitirle consagrarse como titular.

