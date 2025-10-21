Nueva polémica: La Serena acusa a Limache y busca pasar por secretaría a final de Copa Chile

La serena denuncia a Limache en Copa Chile.

Por: Fabián Marambio

La ronda de semifinales de la Copa Chile ya acabó y dejó a Huachipato con Deportes Limache como grandes finalistas. Sin embargo, el Tomate Mecánico no puede festejar aún debido a que Deportes La Serena los denunció para eliminarlos por secretaría.

El Tomate Mecánico goleó 8-1 en el global a La Serena, pero al parecer habrían cometido una irregularidad que busca ser aprovechada por el equipo granate. Tal como se ha vuelto costumbre últimamente, esta semifinal se definirá en los escritorios de la ANFP.

La denuncia de La Serena a Limache en la Copa Chile

Según información revelada por The Clinic, los Papayeros denunciaron que Limache no cumplió con la normativa de minutos Sub 23 en el partido de vuelta. "Limache sólo sumó 113 minutos, cuando las bases del torneo estipulan 130 minutos de jugadores nacidos a partir del 1 de enero de 2002", acusaron los serenenses.

Es importante destacar que Limache confío en Agustín Arce para completar los minutos, quien estaba citado con La Roja para el amistoso ante Perú. No obstante, en La Serena acusan que "a partir de las 22:00 horas del sábado 11 de octubre se le liberó de la convocatoria, por lo que estaba a disposición del club".

La respuesta de Limache tras denuncia recibida en Copa Chile

El Tomate Mecánico no tardó en responder tras la acusación que podría dejarlos eliminados de la Copa Chile. En un comunicado, informaron que cumplieron a cabalidad con la situación de Agustín Arce, todo esto después de hacer la consulta previa al ente rector del fútbol chileno.

Con todos estos antecedentes, finalmente será la ANFP quien resuelva la situación en sus escritorios después de escuchar los alegatos de ambas escuadras.

