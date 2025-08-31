¡Atención, cuidado!: La sensible baja que amenaza a La Roja de Córdova ante Brasil y Uruguay

Nicolás Córdova perdería a un convocado de La Roja

Por: Kevin Vejar

Si bien La Roja ya no tiene chances de clasificar a la próxima Copa del Mundo, los duelos ante Brasil y Uruguay apuntan a ser una buena oportunidad para dar paso al tan ansiado recambio, por eso es una pésima noticia la que recibió el técnico Nicolás Córdova, que podría perder a uno de sus principales convocados.

Efectivamente, esta semana la Selección Chilena pondrá fin a su participación en unas eliminatorias sudamericanas simplemente para el olvido, y considerando la urgencia de que nuevas caras tomen la batuta en el combinado nacional, es un verdadero baldazo de agua fría la información que llega desde México.

Se trata de Bruno Barticciotto, atacante citado por Córdova que no solo no tuvo minutos en la reciente derrota del Santos Laguna frente a Tigres por la séptima jornada de la Liga MX, sino que ni siquiera fue al banco de suplentes, y desde el cuadro azteca ya revelaron qué ocurrió con el ofensivo de 24 años.

Según indicaron desde el conjunto 'verdiblanco', el hijo de Marcelo Barticciotto no pudo ser considerado este fin de semana en su equipo por una molestia en su muslo derecho, por lo que ya se encuentra bajo evaluación médica y, por consecuencia, su presencia en la Selección Chilena corre un importante riesgo.

Cabe mencionar que Barticciotto suma 8 goles y 1 asistencia en 15 partidos junto al Santos Laguna, números que consiguió en tan solo 1.020 minutos jugados, por lo que era uno de los nombres más esperados en La Roja para los partidos ante Brasil y Uruguay, programados para el 4 y 9 de septiembre respectivamente.

Te puede interesar: Cristián Caamaño barre el piso con Gustavo Álvarez y la U tras perder el Superclásico: "Al borde de ser mediocre"

