Tenía una condición: La razón por la que Héctor Tapia no asumió como DT de Colo Colo

Cuando todos pensaban que Héctor Tapia sería el entrenador interino de Colo Colo tras la salida de Jorge Almirón, finalmente los albos oficializaron a la dupla técnica de Luis Pérez y Hugo González. Ahora, tras aquello, se supo la razón por la que "Tito" no asumió el desafío.

"Dicen que Héctor Tapia pidió solo una condición: ir con otra persona que no está trabajando en Colo Colo. Un preparador físico, Juan Ramírez", comenzó señalando Marcelo Pablo Barticciotto en las pantallas de ESPN.

En esa misma línea, el ídolo albo agregó que "primero se lo habían aceptado, después no. Trabajó con Héctor Tapia antes, estuvo mucho tiempo en el Cacique“.

"Tito" Tapia quería a Juan Ramírez como su preparador físico.

Eso sí, Aníbal Mosa descartó esto de pleno pero los hinchas no le creyeron. "No tiene nada que ver con Juan Ramírez. No queríamos vestir un santo para desvestir a otro. El trabajo que está haciendo Tito con los juveniles es serio, importante y por el que hemos tenido avances", explicó el mandamás albo.

Lo cierto es que finalmente ni "Tito" Tapia ni Juan Ramírez trabajarán con el primer equipo del Cacique y la misión la tendrán Luis Pérez y Hugo González, dos entrenadores que buscarán dejar una mejor cara y hacer olvidar su antiguo paso como interinos.

