Se supo todo: revelan la verdadera razón por la que Arturo Vidal se quiere ir de Colo Colo

arturo vidal recibe millonaria demanda

Por: Fabián Marambio

NOTAS DESTACADAS

Colo Colo cae en amistoso ante Puerto Montt.

¡Con dos errores garrafeles! Colo Colo cae ante Puerto Montt en nuevo amistoso
venezolano se llenó de críticas tras encarar y grabar a carabinera

¡Quiso funar y terminó funado! Chofer venezolano encaró a carabinera y redes sociales explotaron en su contra
Valentin Vacherot en semifinales del Master 1000 de Shangai.

¡Está viviendo un sueño! La gran revelación del Master 1000 de Shangai está en semifinales
Residente de la Toma Dignidad compartió compleja realidad

“¿Dónde quedamos nosotros los pobres?”: Joven residente de la Toma Dignidad sinceró compleja realidad
Carlos Palacios Boca Juniors

¿Lo tienen en la mira? Reclutador de gigante europeo llena de elogios a Carlos Palacios
Colo Colo en la Copa Libertadores Femenina.

Dónde y a qué hora ver el Colo Colo vs. San Lorenzo por la Libertadores Femenina
Insólita reacción de Pablo Milad.

Vergonzoso: La insólita y cuestionable reacción de Pablo Milad tras eliminación de Chile Sub 20
Arturo Vidal le deja dardito a Alexis Sánchez.

¿Con dardito a Alexis? Arturo Vidal explica la razón por la que puede irse de Colo Colo
Revelan que decía el informe de Gendarmería sobre agresor de Nabila Rifo

Tras liberación de agresor de Nabila Rifo ¿Qué decía el informe de Gendarmería sobre Mauricio Ortega?
Detienen a supuesto violador serial en San Bernardo

Utilizaba macabro modus operandi: Detienen a presunto violador en serie de San Bernardo

Arturo Vidal dejó a todos atónitos después de avisar que no tiene asegurada su estadía en Colo Colo para 2026, a pesar de haber renovado automáticamente su vínculo. Según el propio volante, esto se debe a la falta de desafíos para la próxima temporada, pero ahora revelaron el verdadero motivo tras su decisión.

El encargado de hacerlo fue Marcelo Pablo Barticciotto, quien señaló en ESPN que "es una decisión muy personal. Yo creo que está medio dolido porque sabe que el directorio está medio dividido con él. Antes algunos no querían que venga Vidal. Lo termina trayendo Mosa".

Barticciotto acusa molestia de Arturo Vidal con dirigentes albos

En la misma línea, el ídolo del Cacique añadió que "él sabe esto, se habrá enterado de que algunos están molestos con la renovación automática y él dice, ‘bueno, si no me quieren, ¿qué voy a seguir?’. Es llamativo (dejar su estadía sujeta a una clasificación internacional)".

Quizás te pueda interesar: Vergonzoso: La insólita y cuestionable reacción de Pablo Milad tras eliminación de Chile Sub 20

Arturo Vidal Colo Colo
Avisan que Vidal estaría molesto con la dirigencia del Cacique.

Aníbal Mosa confía en la estadía del "King"

Uno que no quiere perder a Vidal es Aníbal Mosa, quien confía en poder mantener al volante en el plantel. "Yo tengo toda la confianza de que vamos a clasificar a una copa internacional (...) Y poder reforzar un equipo, ir a competir y con Arturo Vidal", dijo el mandamás de los albos.

Así las cosas, el futuro de Vidal en el Estadio Monumental no está asegurado y todo dependerá de cómo concluya este 2025 para los albos. De ahora en más, el equipo deberá enfocarse en terminar de buena manera la temporada y clasificar al menos a la Copa Sudamericana.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

NOTAS DESTACADAS

Colo Colo cae en amistoso ante Puerto Montt.

¡Con dos errores garrafeles! Colo Colo cae ante Puerto Montt en nuevo amistoso
venezolano se llenó de críticas tras encarar y grabar a carabinera

¡Quiso funar y terminó funado! Chofer venezolano encaró a carabinera y redes sociales explotaron en su contra
Valentin Vacherot en semifinales del Master 1000 de Shangai.

¡Está viviendo un sueño! La gran revelación del Master 1000 de Shangai está en semifinales
Residente de la Toma Dignidad compartió compleja realidad

“¿Dónde quedamos nosotros los pobres?”: Joven residente de la Toma Dignidad sinceró compleja realidad
Carlos Palacios Boca Juniors

¿Lo tienen en la mira? Reclutador de gigante europeo llena de elogios a Carlos Palacios
Colo Colo en la Copa Libertadores Femenina.

Dónde y a qué hora ver el Colo Colo vs. San Lorenzo por la Libertadores Femenina
Insólita reacción de Pablo Milad.

Vergonzoso: La insólita y cuestionable reacción de Pablo Milad tras eliminación de Chile Sub 20
Arturo Vidal le deja dardito a Alexis Sánchez.

¿Con dardito a Alexis? Arturo Vidal explica la razón por la que puede irse de Colo Colo
Revelan que decía el informe de Gendarmería sobre agresor de Nabila Rifo

Tras liberación de agresor de Nabila Rifo ¿Qué decía el informe de Gendarmería sobre Mauricio Ortega?
Detienen a supuesto violador serial en San Bernardo

Utilizaba macabro modus operandi: Detienen a presunto violador en serie de San Bernardo
Universidad de Chile lanza cereal al mercado.

¿Lo probarás? Equipo nacional lanza al mercado su propio cereal con un concurso
presidente Gabriel Boric sacó aplausos en video viral de Tik Tok

¡El pequeño “acusó” a su abuelita! Presidente Boric sacó aplausos en redes sociales con respuesta a niño
Barcelona vs Villarreal jugarán fuera de España.

¡Polémica total! Duelo de Barcelona y Villarreal se jugará fuera de España
Arrancan los cuartos de final del master 1000 de shangai.

¡Objetivo semifinales! Los duelos de los cuartos de final del Master 1000 de Shangai
Harold Mayne-Nicholls se despide tras muerte de su madre

''Descansa querida mamá”: Así fue la emotiva despedida de Harold Mayne-Nicholls tras muerte de su madre
Colo Colo busca a este jugador.

¡Llegó desde la U! El nuevo fichaje en Colo Colo que podría debutar hoy en amistoso
Pancho Orrego cruzó declaraciones con la diputada Schneider

“Si va a tener se…, use condón”: Pancho Orrego protagonizó tenso debate con diputada Schneider
Fernando Ortiz mueve piezas en Colo Colo

¿Cuándo y dónde verlo? Colo Colo ya tiene listo otro amistoso en medio del parón
Corte de Apelaciones causó polémica al dar libertad condicional a agresor de Nabila Rifo

Causó controversia ¿Por qué la corte decidió liberar al agresor de Nabila Rifo?
Paulo Díaz podría abandonar River Plate.

¿Se olvida de La Roja? La exótica liga que busca convencer a Paulo Díaz para sacarlo de River