Se supo todo: revelan la verdadera razón por la que Arturo Vidal se quiere ir de Colo Colo

Arturo Vidal dejó a todos atónitos después de avisar que no tiene asegurada su estadía en Colo Colo para 2026, a pesar de haber renovado automáticamente su vínculo. Según el propio volante, esto se debe a la falta de desafíos para la próxima temporada, pero ahora revelaron el verdadero motivo tras su decisión.

El encargado de hacerlo fue Marcelo Pablo Barticciotto, quien señaló en ESPN que "es una decisión muy personal. Yo creo que está medio dolido porque sabe que el directorio está medio dividido con él. Antes algunos no querían que venga Vidal. Lo termina trayendo Mosa".

Barticciotto acusa molestia de Arturo Vidal con dirigentes albos

En la misma línea, el ídolo del Cacique añadió que "él sabe esto, se habrá enterado de que algunos están molestos con la renovación automática y él dice, ‘bueno, si no me quieren, ¿qué voy a seguir?’. Es llamativo (dejar su estadía sujeta a una clasificación internacional)".

Avisan que Vidal estaría molesto con la dirigencia del Cacique.

Aníbal Mosa confía en la estadía del "King"

Uno que no quiere perder a Vidal es Aníbal Mosa, quien confía en poder mantener al volante en el plantel. "Yo tengo toda la confianza de que vamos a clasificar a una copa internacional (...) Y poder reforzar un equipo, ir a competir y con Arturo Vidal", dijo el mandamás de los albos.

Así las cosas, el futuro de Vidal en el Estadio Monumental no está asegurado y todo dependerá de cómo concluya este 2025 para los albos. De ahora en más, el equipo deberá enfocarse en terminar de buena manera la temporada y clasificar al menos a la Copa Sudamericana.

